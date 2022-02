Governo de MT firma convênios com Prefeitura de Várzea Grande para pavimentação urbana

A inscrição para o Programa Jovens Embaixadores (JE), edição de 2022, foi prorrogada para o dia 17 de fevereiro. Esta edição marca os 20 anos do programa que, em 2022, retoma as atividades presenciais nos EUA, caso as condições de saúde e segurança estejam favoráveis.

O programa Jovens Embaixadores é promovido pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil; e selecionará 50 alunos de todas as partes do Brasil que são levados para um intercâmbio nos Estados Unidos. Entre os pré-requisitos, os candidatos devem escrever e falar fluentemente a língua inglesa.

O público-alvo do programa são jovens empreendedores que, por meio de iniciativas e ações criativas e inovadoras, sejam elas pequenas ou grandes, geram benefícios e ajudam a promover o bem-estar social.

Assim como muitos estudantes do ensino médio já começam a pensar em carreiras e oportunidades profissionais, o programa também foca no desenvolvimento de habilidades para o ambiente em constante transformação do século XXI.

Outras informações e inscrições, acesse o site www.jovensembaixadores.org.br

LIVE

Na terça-feira (08.02), a partir das 19h30, será apresentada uma live no Instagram para divulgar o programa e contar um pouco sobre o impacto desse programa na vida de três jovens que foram os vencedores e viajaram para os Estados Unidos: Giovani Rocha @ogiovanirocha, (2009), Lorenna Vilas Boas @lorevboas (2016), e Aisha Paz @aishapaz (292). Eles vão contar um pouco sobre o impacto do programa em suas vidas, realizações, e falar também sobre diversidade e oportunidades.