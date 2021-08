Governo de MT inaugura na próxima segunda-feira (23) a nova ala do Hospital Regional de Sorriso

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), investiu R$ 10,5 milhões na reforma e ampliação do Hospital Regional de Sorriso. A nova ala será inaugurada na próxima segunda-feira (23.08), às 15h. As melhorias proporcionarão uma estrutura moderna ao hospital, que é referência para 15 municípios da região Norte do Estado, com atendimento 24h para pacientes regulados.

Com um investimento de R$ 8 milhões na estrutura predial e de R$ 2,5 milhões em aquisição de equipamentos, foi possível realizar a ampliação total de 1.923,54 metros quadrados da unidade de saúde, reformar a cozinha, recepção e o telhado, além de construir 39 novos leitos. São 10 novos leitos de UTI e 29 de enfermaria.

Após reunião com os gestores que integram o Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires, ficou acordado que a nova ala do Hospital Regional de Sorriso será destinada ao atendimento de especialidades diversas e receberá leitos de outros setores da unidade. O objetivo com esse remanejamento de leitos é dar celeridade à obra que avança para outras áreas do prédio.

A medida foi adotada com base na análise da ocupação dos leitos Covid-19 na região e visando à retomada das cirurgias eletivas. O procedimento será retomado com a implementação do Programa Mais MT Cirurgias, lançado pelo Governo de Mato Grosso em julho deste ano com a proposta de reduzir drasticamente a fila por procedimentos eletivos no Estado. O programa visa realizar 138 mil procedimentos que serão custeados com um incentivo de aproximadamente R$ 105 milhões.

São estimadas 100 cirurgias eletivas por mês no Hospital. Os pacientes com Covid-19 serão referenciados para outros hospitais da região, como o Hospital Regional de Sinop e Hospital Regional de Alta Floresta.

As cirurgias previstas contemplam as especialidades de Geniturinário, Aparelho Digestivo, Ortopedia, Cardiovascular, Neurocirurgia e Oftalmologia. Dentre os exames de alta complexidade, estão: Ressonância Magnética, Ultrassonografia com Dopper, Tomografia Computadorizada, Cintilografia, Eletroneuromiografia, Arteriografia, Cateterismo e Colangiopancreatofiaendoscópica.