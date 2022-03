Governo de MT inaugura sede dos Bombeiros, fortalece combate aos incêndios florestais e dobra capacidade de resgate na Região Norte

O governador Mauro Mendes entregou nesta quinta-feira (10.03) a nova unidade do 3º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar, quatro viaturas de resgate e um caminhão auto tanque, no município de Sinop.

A unidade será estratégica para fortalecer as ações de combate aos incêndios florestais na região da Amazônia Legal. Além disso, com as novas viaturas, o Corpo de Bombeiros dobra a capacidade de atendimento e resgate em toda a região.

Esta foi a sexta vez que o governador visitou o município desde que assumiu a gestão do Governo de Mato Grosso.

“O papel do Estado é prestar serviço ao cidadão. O dinheiro dos impostos que todos pagam deve ser bem gasto para prestar os serviços que esperam. E estamos investindo esses recursos em melhorias para que todos sejam atendidos. Essa unidade não vai atender apenas Sinop, mas toda essa região. Estamos devolvendo ao cidadão os impostos pagos e fico muito feliz por estar fazendo essa entrega tão importante”, destacou o governador.

A nova sede do 3º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar é resultado de parceria entre Governo, Ministério Público e Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop, com investimento total de R$ 591 mil. O terreno foi doado pela Prefeitura de Sinop, com área total de 5 mil metros quadrados.

“É a política deste governo, trabalhar junto e garantir a redução dos desmatamentos ilegais e incêndios florestais, para mostrar para o mundo que Mato Grosso é o Estado que mais produz e preserva o meio ambiente”, pontuou Mauro Mendes.

As quatro unidades de resgate e o caminhão auto tanque, com capacidade para 10 mil litros de água, fazem parte dos investimentos do programa Mais MT, no valor total de R$ 10 milhões. Outros veículos adquiridos estão sendo entregues em diversos municípios do Estado.

“Estamos nos empenhando para melhorar ainda mais a aplicação dos recursos do Estado para garantir o atendimento à sociedade mato-grossense, da forma como ela merece. Com os investimentos do ano passado, os resultados foram muito satisfatórios, reduzimos em 83% os focos de incêndios no Pantanal, 42% no Cerrado, e 38% na Amazônia, muito superior à média nacional e abaixo da média dos últimos 10 anos. Isso demonstra que o senhor governador está atento e focado no meio ambiente”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Alessandro Borges.

O deputado estadual Dilmar Dal Bosco fez questão de ressaltar que os investimentos do Governo de Mato Grosso podem ser vistos em todas as regiões do Estado.

“É um motivo de orgulho para todos nós da Assembleia Legislativa, sair pelo interior de Mato Grosso, em todos os municípios, e ver o tanto de obra sendo executada. Ações da Agricultura Familiar, da Ação Social, Segurança Pública, todas as áreas têm a presença do Estado. Então, é muito importante voltar a Sinop e constatar que o Governo não está olhando partido, está olhando para o Estado todo, sem qualquer diferença. Hoje, estamos devolvendo todo o trabalho feito, parceria do Executivo e Legislativo, em resultados para a população”, declarou o parlamentar.

Durante a solenidade, Mauro Mendes assinou ordens de serviço e convênios, com investimentos que alcançam R$ 224 milhões em benefício dos municípios de Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Feliz Natal, Cláudia e Vera.

São obras de asfaltamento de rodovias estaduais e vias urbanas, além de duas escolas novas, por meio de convênios com Sinop, nos bairros Residencial Nico Baracat e Jardim Terra Rica.

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, agradeceu aos investimentos feitos no município. “São muito importantes, pois fortalece toda a região, não apenas ao município de Sinop. Estamos finalmente vendo as coisas acontecerem com essa gestão séria que o governador Mauro Mendes está fazendo”.

Vistoria no Socioeducativo

No município, o governador e a comitiva vistoriaram as obras de construção do novo Centro de Atendimento Socioeducativo (Case). A nova unidade terá 3.052 m² e está orçada em R$ 13,6 milhões, com recursos do programa Mais MT. Cerca de 30% da obra já foi executada e a previsão é de que seja entregue em setembro deste ano.

Estão sendo construídos 32 alojamentos com capacidade para acomodar dois adolescentes em cada. A unidade vai atender a demanda de toda a região Norte do Estado.

“Serão 60 jovens infratores atendidos nesta unidade e que esperamos a total ressocialização. O governo executa obras que deveriam ter sido entregues há mais de 10 anos, mas que agora estamos conseguindo resolver. Já entregamos o socioeducativo de Rondonópolis e, além dessa obra, também estamos construindo uma unidade em Rondonópolis. São unidades que vão atender ao Sistema Penitenciário, para trazer dignidade e ressocializar os jovens que, porventura, cometeram algum crime”, destacou o governador.

Acompanharam a visita do governador no município os deputados federais Neri Geller e Juarez Costa, os deputados estaduais Dilmar Dal Bosco e Xuxu Dal Molin, os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil), Marcelo de Oliveira (Infraestrutura e Logística), Laice Souza (Comunicação), Alexandre Bustamante (Segurança Pública), Jordan Espíndola (Gabinete de Governo), Basílio Bezerra (Planejamento e Gestão) e Silvano Amaral (Agricultura Familiar), os comandantes-gerais Alessandro Borges (Corpo de Bombeiros) e Jonildo José Assis (Polícia Militar), além dos prefeitos de Sinop, Roberto Dorner, de Sorriso, Ari Laffin, de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, de Vera, Moacir Giacomelli, de Feliz Natal, Toni Dubiella, de Cláudia, Altamir Kurten, e de Santa Carmen, Rodrigo Frantz, e outras autoridades locais.