Governo de MT investe R$ 23,1 milhões e renova frota do Indea

Deputado Dr. Eugênio fiscaliza as obras da ponte que vai ligar Mato Grosso a Goiás, por meio dos municípios de Cocalinho (MT) e Nova Nazaré (GO) Foto: Ronaldo Mazza

Foto: Ronaldo Mazza

Mesmo com o período chuvoso, seguem em ritmo acelerado as obras para construção da ponte sobre o Rio das Mortes, na Rodovia do Calcário (MT-326), entre os municípios de Nova Nazaré e Cocalinho. Na manhã desta segunda-feira (15), o deputado estadual Dr. Eugênio de Paiva (PSB) visitou o canteiro de obras para fiscalizar os trabalhos previstos para serem concluídos no primeiro semestre de 2022. Fiscalizar os trabalhos do Poder Executivo é uma das premissas dos parlamentes.

Com 483 metros de extensão, a maior ponte de Mato Grosso vai interligar os municípios de Cocalinho e Nova Nazaré, região do Médio-Araguaia. “Estamos acompanhando desde o início os trabalhos dessa obra tão importante para o Estado de Mato Grosso, e não só para nós do Araguaia. Obra que vai realmente mudar a questão logística do calcário, proporcionando mais segurança a todos. Vai integrar os estados de Mato Grosso e Goiás de uma forma muito mais evidente com a conclusão MT-326, que já está toda asfaltada até Cocalinho”, pontuou o parlamentar.

De acordo com o deputado Dr. Eugênio, a contribuição dos produtores, por meio dos recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), está sendo fundamental para essa realização, aliada à gestão séria e comprometida com o desenvolvimento do Estado exercida pela atual gestão. “Não tenho dúvidas, de que todas essas obras, que estão a todo vapor no Vale do Araguaia, serão um divisor de águas na nossa história rumo ao desenvolvimento. E essa grandiosa obra da ponte sobre o Rio das Mortes, que tem a expressiva contribuição dos nossos guerreiros produtores, por meio do Fethab, é prova disso”, complementou o deputado do Araguaia.

De acordo com o calendário de obras de Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra-MT), a ponte do Rio das Mortes deve ser concluída no mês de maio, mudando a logística de transporte da região. O deputado Dr. Eugênio lembra que esse foi um compromisso assumido pelo governo do Estado, em articulação com a Assembleia Legislativa, produtores locais e os municípios da região. “Gestão séria é aquela focada em resultados, reconhecendo que todos os investimentos devem retornar à população”, finalizou Dr. Eugênio, enaltecendo o governo atual, em nome do governador Mauro Mendes (DEM), vice-governador Otaviano Pivetta (sem partido) e servidores estaduais.