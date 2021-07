Governo de MT investe R$ 41 milhões na construção e reforma predial de unidades da PM

Neste ano de 2021, o Governo do Estado deu uma ‘virada de chave’ na história da Polícia Militar de Mato Grosso. Com 185 anos de criação, a instituição possui 233 unidades e recebeu investimento de R$ 41 milhões para construção de três batalhões, reforma do Quartel Geral e padronização de cinco núcleos, com unidades habitacionais destinadas aos policiais que trabalham no interior do Estado.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jonildo José de Assis destaca que a garantia do governador Mauro Mendes em investimento predial e reforma marca um momento histórico da instituição. Há 27 anos, essa é a primeira vez que a sede do Quartel Geral da PM passará por reforma e adequação predial, que prevê ainda a construção de um refeitório.

Coronel Assis diz, ainda, que o projeto prevê a criação de identidade institucional padronizada e moderna. “O governador foi sensível a situação das nossas unidades, esses investimentos consolidam a presença da Polícia Militar para mais de 300 mil pessoas em 60 munícipios” destaca o comandante.

Para oferecer melhores condições de trabalho aos policiais militares do interior, o Governo pretende construir mais cinco novos núcleos. Cada uma das unidades contará com um condomínio residencial institucional contendo 12 casas, nas localidades sedes da PM.

Conforme o comandante-geral, o objetivo de construir os condomínios residenciais é beneficiar os policiais militares e familiares. “Essa vila militar será composta por casas funcionais voltadas para os policiais militares que trabalham em municípios longínquos do Estado. Isso fortalece ainda mais nossas ações de combate a criminalidade e de valorização dos nossos praças que atuam arduamente nos 141 municípios de Mato Grosso.”, explica o coronel.

Já no primeiro semestre, o Comando Geral da PM recebeu do Governo do Estado 12 mil uniformes, 1.300 pistolas calibre 9 mm, da marca Glock e 103 motocicletas destinadas para os policiais que atuam nas unidades do Raio, Forças Táticas e policiamento ordinário, atendendo cidades como Sinop, Barra do Garças, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Diamantino, São José do Rio Claro e Nova Mutum.

O pacote de investimentos do governo estadual, por meio do Programa Mais MT, ainda prevê para os próximos meses, a aquisição de mais pistolas Glock e espingardas de combate modernas e mais fuzis importados com plataformas únicas. O comandante afirma que este momento da instituição é de renovação, tanto na parte estrutural, bélica e dentre outras melhorias destinadas à tropa como a promoção por requerimento e ajuda de custo movimentação.