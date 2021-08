Governo de MT investiu R$ 10,5 milhões na reforma e ampliação do Hospital Regional de Sorriso

O Governo de Mato Grosso inaugurou, nesta segunda-feira (23.08), a nova ala do Hospital Regional de Sorriso, que é referência para 15 municípios da região norte do estado. Por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), foram investidos R$ 10,5 milhões na modernização e ampliação da unidade, sendo R$ 8 milhões na estrutura predial e R$ 2,5 milhões em equipamentos e mobiliário.

A reforma possibilitou a modernização da cozinha, da recepção e do telhado, além da ampliação de 1.923,54 metros quadrados em estrutura. “O Governo de Mato Grosso, com muito orgulho, tem feito ao longo desses dois anos e sete meses um grande programa de recuperação da infraestrutura da Saúde Pública do Estado. São amplos os investimentos para que a Saúde possa funcionar melhor e atender melhor a nossa população. Essa é a primeira etapa de modernização do Hospital Regional de Sorriso e, na sequência, estenderemos esse mesmo padrão para as demais áreas da unidade”, declarou o governador Mauro Mendes.

A área ampliada conta com 10 leitos de UTI e 29 leitos de enfermaria, que serão inicialmente destinados ao atendimento de especialidades diversas, visando à retomada e ao avanço das cirurgias eletivas. É estimada a realização de cerca de 100 cirurgias eletivas por mês no Hospital Regional de Sorriso.

A nova ala também receberá leitos de outros setores do hospital. O objetivo deste remanejamento é dar celeridade à obra que avança para outras áreas da unidade hospitalar.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, a destinação desses novos leitos foi validada junto aos 15 gestores municipais que compõem o Consórcio Público de Saúde Vale do Teles Pires.

“Nos reunimos na semana passada com os prefeitos da região do Teles Pires para deliberar a destinação desses novos leitos do Hospital Regional de Sorriso. Ficou decidido que essa nova área será imediatamente habitada pela transferência de leitos que já estão aqui no hospital. A transferência é necessária para que possamos avançar rapidamente na reforma de todo o hospital e avançar consideravelmente no programa de MT Mais Cirurgias, de cirurgias eletivas. É importante ressaltar que essa modernização estrutural está sendo promovida em praticamente todos os Hospitais Estaduais e Unidades Especializadas de Mato Grosso”, disse o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Durante a solenidade de inauguração da área ampliada do Hospital Regional de Sorriso, prefeitos da região Norte de Mato Grosso manifestaram satisfação pelas medidas e ações anunciadas pelo Governo do Estado no âmbito da Saúde.

“Quero agradecer o governador e a equipe do secretário Gilberto Figueiredo, que tem trabalhado incansavelmente. Este Governo tem mudado a história da Saúde no estado, só não enxerga quem não quer ver. Estou nessa luta como secretario há 15 anos e nunca, nesses anos todos, vi a Saúde avançar tanto em tão pouco tempo”, disse o prefeito de Guarantã do Norte e presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems-MT), Marco Antônio Norberto Felipe.

O prefeito de Santa Carmem e presidente do consórcio do Vale do Teles Pires, Rodrigo Audrey Frantz, também elogiou a atual gestão em Saúde. “Gostaria de parabenizar o secretário Gilberto por ter sentado para conversar com os prefeitos sobre as políticas públicas de Saúde da região. Quem ganha com essa junção de esforços é a população com essa obra de muita qualidade.”

Durante a inauguração, o deputado estadual Xuxu Dal Molin entregou moção de aplausos aos diretores do Hospital Regional de Sorriso, Ione Carvalho e Rodrigo Bezerra, ao secretário estadual Gilberto Figueiredo e ao governador Mauro Mendes. “Aqui tinha uma história de muitas promessas. Sorriso ganha um grande presente hoje. Governo forte, organizado, técnico e com vontade. Quem ganha com isso é a Saúde Pública”, avaliou.