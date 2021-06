Governo de MT já pactuou 99,9% das doses recebidas; veja quanto cada município aplicou

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), assinou na manhã desta terça-feira (08.06) a ordem de serviço para retomada das obras de reforma geral e ampliação da Escola Estadual Sebastião Patrício, em Primavera do Leste (239 km de Cuiabá). A empresa R1 Construções Eireli foi vencedora do certamente com a proposta no valor de R$ 1.953.281,04.

O secretário de Educação Alan Porto, que representou o Executivo no ato, enfatizou que são quase R$ 15 milhões investidos na parte de infraestrutura das escolas do município e reforçou a importância do trabalho de colaboração que o Estado vem desenvolvendo junto aos prefeitos. “Educação é feita em conjunto entre Estado, municípios, Assembleia Legislativa, e outros setores. Estas parcerias geram grandes frutos e quem ganha é a população”.

Prefeito do município, Leonardo Tadeu Bortolin participou da assinatura da ordem de serviço e afirmou que os investimentos feitos pelo governo do Estado, na área da educação, são os maiores da história de Primavera do Leste. “De longe, o município de Primavera passa a ter o maior investimento em educação através do governo do Estado. Nosso sentimento é de gratidão”.

Bortolin afirmou que trata-se de um momento histórico, com a retomada de uma obra paralisada desde 2014, com recursos já garantidos para a construção de uma nova escola e construção de mais cinco quadras poliesportivas. “Praticamente toda a semana tem um secretário de Estado no nosso município discutindo políticas públicas. O governo do Estado está presente como nunca esteve”.

Obra retomada

A escola Sebastião Patrício foi fechada em 2014 para passar por obras. Um prédio foi alugado e é usado até hoje por mais de 930 estudantes.

O antigo prédio tinha três blocos que serão completamente reformados, além do quarto bloco que será construído com mais quatro salas de aula. Também será construída uma nova cozinha/refeitório e haverá ampliação dos vestiários da quadra poliesportiva.

As obras na escola iniciaram, de fato, em março de 2014, mas foram paralisadas oito meses depois. O contrato foi rescindido. Em 2017, houve uma nova tentativa de retomada das obras, mas o contrato foi novamente rescindido em março de 2020.

Após o tramite da rescisão do contrato anterior, foi realizado novo processo licitatório, sendo o novo contrato publicado em 19/05/2021.

Secretário Alan Porto enfatiza que esta é mais uma obra para mudar a realidade dos estudantes, dando melhor infraestrutura com o objetivo de avançar na qualidade do aprendizado.

“O Governo do Estado, por meio da Seduc-MT, está retomando diversas obras em escolas que foram paralisadas nas gestões passadas e deixaram uma grande lacuna na parte da infraestrutura. Defendemos que com um melhor ambiente educacional, a aprendizagem dos alunos melhora e, consequentemente, vamos conseguir aumentar nossos indicadores, como do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)”, enfatiza o secretário.

Nova Escola

Os recursos para construção de uma nova escola estadual e cinco quadras poliesportivas em Primavera do Leste já estão garantidos.

A nova unidade de ensino terá 16 salas de aula e será construída no Jardim Luciana. Os investimentos do Governo do Estado serão de R$ 7.495.000, com contrapartida de R$ 5.000 do município.

As cinco quadras poliesportivas estão orçadas em R$ 695.000,00 e com contrapartida de R$ 5 mil da prefeitura, cada uma.