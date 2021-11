Governo de MT lamenta falecimento do coronel da PM Aluísio Metelo

O Governo de Mato Grosso, por meio da Polícia Civil, em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso inauguram, nesta quarta-feira (17.11), na Arena Pantanal, em Cuiabá, a Delegacia do Torcedor e o Juízo Especial do Torcedor, que atuarão nos dias de jogos e grandes eventos no espaço esportivo. A cerimônia ocorrerá às 16h.

A Delegacia do Torcedor foi criada para atuar na repressão de crimes durante as competições de futebol, bem como proporcionar mais segurança ao público do estádio e do entorno. A nova unidade faz parte da Delegacia Regional de Cuiabá e o funcionamento seguirá o calendário das partidas esportivas.

O Juizado Especial do Torcedor tem competência cível, criminal e de infância e juventude para resolver, em um raio de cinco quilômetros do local do evento, conflitos como cambismo, brigas, impossibilidade de acesso ao local comprado e criança perdida, além de fiscalizações para evitar venda de bebidas alcoólicas para menores de idade.

O evento seguirá as normas de biossegurança em relação aos cuidados com a Covid-19, com o uso de máscara obrigatório.

Serviço:

Inauguração da Delegacia do Torcedor e Juizado Especial do Torcedor

Data e hora: quarta-feira (17.11), às 16h

Local: Arena Pantanal, Cuiabá

Contato: Camila (Comunicação da Polícia Civil – 99962-6190)