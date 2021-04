Governo de MT lamenta morte da mãe do deputado estadual Elizeu Nascimento

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, agradeceu o apoio do primeiro-secretário da Mesa Diretora, deputado Eduardo Botelho (DEM), pelo apoio à abertura de um polo de vacinação contra a Covid-19 no estacionamento da Assembleia Legislativa. Também estendeu o reconhecimento ao presidente da Casa de Leis, deputado Max Russi (PSB). Pinheiro ressaltou a importância do trabalho em conjunto, durante a abertura desse polo, que fez os primeiros atendimentos a policiais militares nesta sexta-feira (23).

“Quero agradecer a parceria da Assembleia Legislativa em ajudar a Prefeitura de Cuiabá a descentralizar a vacinação e ceder aqui o estacionamento para que os cuiabanos possam ser imunizados, em especial, o deputado Botelho juntamente com o Max Russi, Botelho é gente nossa, queriam ajudar, foram grandes parceiros. E, hoje, estamos dando esse passo importante para agilizar a vacinação com segurança e responsabilidade “, afirmou Pinheiro.

A sub-tenente da Polícia Militar, Juliana Elizabeth de Moraes Medeiros, foi uma das vacinadas na central da ALMT. “Sinto feliz porque passei pela doença em agosto e sei como é difícil supera-la. Agora, com a primeira dose da vacina, nos dá um pouco de alívio, especialmente, porque tenho filha de cinco anos e trabalho na segurança pública”, disse a militar.

Polos

Valéria Oliveira, coordenadora geral da campanha em Cuiabá, informou que os polos drive-thru funcionam no Sesi Papa e UFMT, contudo na universidade aplica-se apenas a segunda dose. Já os pontos fixos são os polos da ALMT, Centro de Eventos Pantanal e Balneário DR. Meireles.

Segundo ela, Cuiabá chegou a vacinar quase cinco mil por dia. “Trabalhamos com o cuidado de guardar a segunda dose para garantir a total imunização de todos que já receberam a primeira dose dentro do prazo recomendado”, explicou a coordenadora, ao se referir a outras capitais que passam por dificuldades para conseguir mais vacinas para a segunda dose.

Polo ALMT

Com capacidade média de 600 pessoas por dia, dependendo da quantidade de vacinas disponíveis, o polo de vacinação da ALMT conta com amplo espaço e agentes capacitados, sob a coordenação de Ivana Mara Mattos Mello, que é a gerente de saúde e assistência do Qualivida, conta também com apoio de servidores do Espaço Cidadania que colaboram com o atendimento.

Botelho recebeu a primeira dose da vacina Astrazeneca, ontem (22), no Sesi Papa. E pediu a compreensão da população para se atentar ao Calendário de Vacinação da prefeitura e fazer o cadastro conforme a idade. “Tenho 62 anos e chegou a minha vez. Peço a paciência de todos para aguardar a vez e, logo todos estarão vacinados e livres do coronavírus “, disse Botelho após ser vacinado.