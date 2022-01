Governo de MT lamenta morte da mãe do deputado estadual João Batista

Mais de 4 mil policiais estiveram nas ruas na Capital e no interior, reforçando o policiamento no período em que houve uma maior movimentação de pessoas, em decorrência das compras de fim de ano e as celebrações de Natal e Ano Novo.

A PM registrou mais de 4,4 mil ocorrências, que resultaram na prisão em flagrante de 918 pessoas, além da prisão de 106 suspeitos que estavam foragidos da justiça e foram recapturados pelos policiais militares durante abordagens e checagens realizadas.