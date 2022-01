Governo de MT publica decreto sobre comércio de veículos usados para evitar aumento no IPVA de 2022

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta segunda-feira (10.01), 565.246 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 14.102 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Dos 565.246 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 7.293 estão em isolamento domiciliar e 543.247 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 94 internações em UTIs públicas e 75 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 54,97% para UTIs adulto e em 16% para enfermaria adulto.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (115.233), Várzea Grande (42.124), Rondonópolis (38.812), Sinop (27.190), Sorriso (18.650), Tangará da Serra (18.477), Lucas do Rio Verde (15.875), Primavera do Leste (15.192), Cáceres (12.377) e Alta Floresta (11.648).

A lista detalhada com todas as cidades que já registraram casos da Covid-19 em Mato Grosso pode ser acessada por meio do Painel Interativo da Covid-19, disponível neste link.

Sistemas instáveis

Devido à instabilidade dos sistemas do Ministério da Saúde ocorrida nas últimas semanas, não foi possível atualizar os dados do Ranking da Vacinação em Mato Grosso e o número de casos e óbitos da Covid-19 no país. Os dados serão atualizados e divulgados assim que forem restabelecidos o acesso da SES aos sistemas do Governo Federal.

Recomendações

Já existem vacinas para prevenir a infecção pelo novo coronavírus, mas ainda é importante adotar algumas medidas de distanciamento e biossegurança. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca da Covid-19. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.

O Ministério da Saúde orienta os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo vírus. Entre as medidas estão:

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

– Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

– Evitar contato próximo com pessoas doentes;

– Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

– Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.