Governo de MT reduz alíquota do ICMS do Gás GLP para o menor percentual do Brasil

A Polícia Militar de Mato Grosso, em ação integrada com o Comando de Operação de Divisas do Estado de Goiás apreendeu, na tarde de sábado (11.12) 40 kg de cocaína e pasta base na divisa do Estado de Mato Grosso com Goiás. Na ação policial, dois homens foram presos responsáveis pelo transporte da droga, que teria como destino o Estado de São Paulo.

O entorpecente foi localizado pelos policiais militares após denúncia anônima, informando que um veículo HB 20 estaria ‘escoltando’ uma caminhonete modelo S10 no transporte da droga. Diante da denúncia, militares do 16º BPM acionaram o Comando de Operação de Divisas do Estado de Goiás (COD), que localizou e abordou o veículo próximo à divisa com o Estado de Mato Grosso, na rodovia MT-326.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o condutor do automóvel relatou que fazia o acompanhamento da carga e que a droga estaria na caminhonete, no município de Cocalinho. Informou, ainda, que iriam fazer a troca da droga para uma segunda caminhonete (do mesmo modelo e com placas de Goiás) para não chamar atenção do policiamento.

Em posse das informações, policiais militares do 16º BPM foram até um hotel e uma residência na cidade e localizaram o segundo suspeito e os dois automóveis.

Na abordagem, o homem informou que o entorpecente estaria embaixo do banco traseiro de uma das caminhonetes, onde a PM encontrou, em um fundo falso; 16 tabletes de cocaína, 16 tabletes de pasta base de cocaína, R$ 2.616 reais em dinheiro e um gerador.

Os suspeitos receberam voz de prisão, e a droga e os veículos utilizados no crime foram apreendios e encaminhados para a Delegacia Judiciária Ciivil.