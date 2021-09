Governo de MT repassará R$ 5,6 milhões pelo uso da estrutura da Santa Casa pelos próximos 15 meses

Nesta quarta-feira (01.09), a convite da primeira-dama do Estado Virginia Mendes e da primeira-dama de Várzea Grande, Kika Dorilêo, a renomada estilista Martha Medeiros esteve na comunidade de Limpo Grande, em Várzea Grande, para visitar as redeiras do local.

O objetivo da visita foi promover uma conversa entre a estilista e as redeiras, pensando em formas de como Martha Medeiros pode contribuir com as artesãs, dando mais visibilidade ao trabalho delas em todo País, semelhante a projetos que a estilista desenvolve de valorização cultural com as redeiras do seu Estado, Alagoas.

Martha Medeiros também é embaixadora do movimento ‘Sou de Algodão’, juntamente com a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), que promovem o despertar da consciência coletiva em torno da moda e do consumo responsável dessa matéria-prima. Essa importância se dá pelo fato de que esse material é essencial nas criações da estilista, que também valoriza todo trabalho feito a mão e que represente a cultura de algum local.

Com isso, a estilista veio até a comunidade de Limpo Grande formar uma grande parceria que agregará valor ao trabalho das artesãs, levando-os para todo País e também para o exterior, dando o devido reconhecimento as redeiras mato-grossenses.

“A proposta de vida da gente é transformar o artesanato em arte, é tirar da feira e colar em grandes galerias. O objetivo é esse, colocar essas lindas redes em galerias de artes para que o mundo possa ver esse belíssimo trabalho. E eu recebo como um presente esse convite da Virginia e da Kika para estar aqui hoje, recebo como uma grande oportunidade de poder ajudar. E é exatamente isso que peço todos os dias a Deus: oportunidades para que juntas possamos mostrar a nossa força e o nosso trabalho”, disse emocionada Martha Medeiros.

A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes afirma que realizou um sonho de muitos anos, de conseguir trazer a estilista ao local. “O trabalho dessas mulheres é lindo, sou apaixonada por esse artesanato, e ninguém melhor que a minha querida amiga Martha Medeiros para poder ajudar no reconhecimento do trabalho das nossas redeiras. E no que o município precisar de nós do Governo do Estado, estaremos sempre prontos para ajudar. A primeira-dama Kika Dorilêo é uma grande parceria nossa e sabe que pode contar com a gente”, destacou a primeira-dama de Mato Grosso.

“É de extrema importância esse encontro que está sendo realizado aqui hoje, através da primeira-dama Virginia Mendes, que trouxe até nós a grande estilista Martha Medeiros. Essas redes feitas aqui em Várzea Grande são únicas, em nenhum lugar do mundo a gente encontra uma arte semelhante como a forma que são tecidas aqui”, pontuou a primeira-dama de Várzea Grande, Kika Dorilêo.