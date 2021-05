Governo de MT vai enviar projeto de lei para reduzir descontos de aposentados e pensionistas

O governador Mauro Mendes e o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, anunciaram, nesta segunda-feira (17.05), a construção de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) no município. A estação será construída no bairro Chapéu do Sol e vai pôr fim ao problema crônico de captação e distribuição de água na Cidade Industrial.

Será aportado o montante de R$ 25 milhões diretamente pelo Governo de Mato Grosso nessa obra que integra o pacote de investimentos que o Estado já realiza desde o início da atual gestão, no munícipio. Além de obras para estruturação do saneamento, já foram realizadas ainda obras na área da saúde, educação, infraestrutura, segurança e tantas outras.

De acordo com Mauro Mendes, poder investir em obras municipais é resultado de um trabalho, logo no início da gestão, de reequilibrar as contas do Estado para que fosse possível ao Governo de Mato Grosso solucionar problemas importantes e recorrentes, como a falta de água em Várzea Grande.

“Com as contas reequilibradas, nesses dias alusivos ao aniversário de Várzea Grande, posso anunciar que o Governo vai construir uma nova Estação de Tratamento de Água, com capacidade de 250 mil litros por segundo. Um investimento de R$ 25 milhões que trará a solução definitiva do problema de falta de água aqui na cidade”, disse o governador.

O projeto, que está sob análise da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), prevê a construção de um sistema de captação, uma adutora de água bruta, uma estação completa com três adutoras de água tratada, além de três reservatórios apoiados com capacidade de reserva de 7 mil m³, ou seja, 4,5 milhões de litros. Nessa estação deverá ser realizada a purificação da água captada, para torná-la própria para o consumo e utilizá-la para abastecer a população várzea-grandense.

“Assim que o projeto for aprovado pela Sinfra, colocaremos imediatamente no processo de licitação e contratação para fazer essa ETA e termos a solução para o problema de água. Com a continuidade do trabalho que o prefeito Kalil tem feito, Várzea Grande está em um bom caminho e vai resolver importantes problemas e melhorar a infraestrutura urbana aqui na cidade”, afirmou.

A previsão é de que a obra seja realizada em duas etapas. Na primeira fase serão contemplados 27 bairros. Já na segunda etapa serão beneficiados outros quatro bairros da região. “A partir da contratação da obra, nós temos uma expectativa de um prazo de 18 meses entre assinar o contrato e finalizar as obras. Prevemos de 12 a 18 meses para a conclusão dessa ETA, com adutora interligando ao sistema já existente em Várzea Grande”, encerrou o governador.

De acordo com o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, a parceria com o Governo de Mato Grosso vai garantir o cumprimento de uma promessa feita aos várzea-grandenses, bem como atender à necessidade da região do Chapéu do Sol e, por consequência, realizar o sonho dos moradores que desejam ter o abastecimento e distribuição de água de maneira ininterrupta.

“É uma satisfação estarmos comemorando o aniversário da cidade e recebermos um presente como esse: investimento da ordem de R$ 25 milhões, que vai atender o maior compromisso nosso de campanha, que é resolver o problema da água durante nossos quatro anos de mandato. Só tenho a agradecer ao governador Mauro Mendes e equipe, que nos atendem com essa demanda”, afirmou o prefeito.

Presente durante o anúncio, o senador Jayme Campos destacou outras obras já feitas e em execução pelo Governo de Mato Grosso, como a restauração da avenida da FEB, o Parque Tecnológico, e a ponte sobre o Rio Cuiabá, por exemplo, e reforçou a importância do investimento feito pelo Estado o para o crescimento e desenvolvimento da cidade.

“Esse gesto de grandeza vai nos ajudar a resolver o problema de água em Várzea Grande, que é quase secular. Agora, o governador Mauro Mendes vai construir uma estação com recursos próprios do Estado. Estamos planejando a cidade com uns 30 a 40 anos à frente. Demorou, mas chegou esse grande volume de recursos“, encerrou o senador.

Também participaram do anúncio o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, o deputado federal Carlos Bezerra, o deputado estadual Eduardo Botelho, além dos secretários municipais e vereadores de Várzea Grande.