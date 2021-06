Governo deposita auxílio para custeio de internet para professores da rede estadual

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), realiza nesta quinta-feira (10.06) o repasse da primeira parcela de R$ 70,00 para professores da rede de ensino estadual que estão em sala de aula custuarem planos de internet.

Também vai repassar R$ 3.500,00 para 551 professores adquirirem um computador portátil (confira a lista aqui). Neste 3º lote, a grande maioria dos beneficiados está lotada em escolas indígenas.

Desde o início do “Programa de Aquisição de Notebooks e Custeio de Internet”, 17.915 professores já receberam em suas contas pessoais o valor para aquisição de um computador portátil.

Só para a compra dos computadores os repasses do Governo do Estado já somam R$ 62.702.500,00. Somando com o primeiro repasse para a internet, no valor de R$ 976.570,00, os investimentos chegam a R$ 63.679,070.

O secretário de Educação, Alan Porto, ressalta que o programa tem como objetivo principal ajudar os professores que estão em sala de aula, no ensino não presencial. “O Governo está garantindo a cada profissional um computador e três anos de internet paga. É mais um esforço do governo que já mostrou que a educação é prioridade”.

O secretário ainda destaca que além de ajudar neste momento de aulas não presenciais, o computador será do professor e vai continuar sendo um instrumento de trabalho quando o ensino voltar na modalidade híbrida.

“Tenho conversado com muitos professores no interior do Estado e é grande a alegria de serem contemplados com um programa inédito, que garante o instrumento de trabalho. Com investimentos previsto de quase R$ 1 bilhão, em infraestrutura, tecnologia e na área pedagógica, a educação vai avançar cada vez mais em Mato Grosso. Nossa meta é ter os melhores índices do Brasil”.

Internet

Como garantido no lançamento do programa, no final de março deste ano, o Governo do Estado vai garantir o pagamento de internet por três anos a todos os professores que comprarem o computador portátil.

O valor individual é de R$ 70,00. Serão 36 parcelas que vão totalizar R$ 2.520,00 para cada servidor.

Prestação de Contas

Após a compra do notebook, os servidores têm 60 dias para prestar conta, por meio de apresentação de cópia da nota fiscal na secretaria escolar e assinatura de um termo de aquisição.

Os profissionais da educação que quiserem devolver o crédito deverão fazê-lo por meio de depósito ou transferência bancária: agência 3834-2 e conta 5395-3 (Seduc-Fundeb). Não é permitida a devolução do recurso por meio de Documento de Arrecadação (DAR).

Mais prazo

A Seduc prorrogou, até o dia 30 de junho, o prazo para os beneficiados do primeiro lote prestarem conta da compra do notebook. Para os professores que receberam no 2º lote, no dia 3 de maio, e os que recebem hoje, o prazo continua de 60 dias.

Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail: computadores.desenvolve@edu.mt.gov.br