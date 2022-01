Governo determina regime de teletrabalho e mantém 50% do efetivo presencial para manter atendimento à população

O Governo de Mato Grosso, em parceria com o município de Primavera do Leste, disponibiliza a partir desta terça-feira (18.01) 10 novos leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 no Hospital São Lucas.

Inicialmente, o Governo do Estado irá financiar 100% do funcionamento, ou seja, R$ 2 mil a diária de cada um desses 10 novos leitos. Esse valor será pago até que o município consiga a habilitação do leito por parte do Ministério da Saúde.

Depois de autorizado e habilitado, o Governo Federal deverá investir R$1.600 e o Estado completará a diária com R$ 400.

Com essa ampliação, o Hospital São Lucas passará a contar com o total de 20 leitos de UTI e 30 leitos de enfermaria para o tratamento da doença.

Taxa de ocupação

As 10 novas vagas se somam aos 204 leitos de Terapia Intensiva do Sistema Único de Saúde (SUS), que estão em funcionamento em Mato Grosso e registram 68,59% de ocupação. Com a ampliação, o número de leitos na Rede SUS sobe para 114.

A gestão estadual monitora as taxas de contaminação e ocupação hospitalar pela Covid-19 em Mato Grosso e trabalha medidas para serem implementadas conforme necessidade.

Outras ampliações

Na segunda-feira (17.01), o Governo de Mato Grosso disponibilizou no Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, 10 leitos de UTI para tratamento das pessoas com coronavírus.