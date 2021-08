Governo dispensa reconhecimento de firma para procedimentos em órgãos estaduais

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

A pandemia tem colocado diversos desafios no âmbito da educação, e com vistas a capacitar os profissionais de nível médio e fundamental que atuam nas escolas, a Assembleia Legislativa (ALMT) realizou, na última segunda-feira (16), uma audiência pública para debater a retomada do Profuncionário.

O Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público (Profuncionário) é o único instrumento de qualificação dos servidores, e atualmente se encontra suspenso no estado.

O Profuncionário oferece cursos técnicos para formação continuada de agentes de pátio, apoio, cozinha e serviços gerais, porém está interrompido desde 2017 no estado. Diante da demanda dos servidores, principalmente do apoio e técnico administrativo (AAE e TAE), o deputado Professor Allan Kardec (PDT) abriu o diálogo entre o Instituto Técnico Federal IFMT e a ALMT para elaboração de um projeto com plano de trabalho para a retomada.

“Agora vamos buscar a Seduc (Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso), que poderá colocar fim a essa espera que dura cinco anos. Além de capacitar para o serviço público, o Profuncionário também representa ganho salarial para o servidor. Por exemplo, hoje um vigia pra trabalhar concursado na Seduc ganha 1.800 reais. Então, ele tem condição de melhorar um pouco seu salário e mais que isso, estar qualificado” esclarece Kardec.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (Sintep), há uma estimativa de que 2.165 profissionais da educação sejam atendidos pelo programa. A proposta apresentada pelo IFMT prevê o investimento de quatro milhões de reais para a execução de dois anos de curso. O valor corresponde a 65 reais mensais por funcionário, um custo baixo para os ganhos advindos da qualificação. Em um cenário pandêmico, a qualificação profissional se faz cada vez mais urgente e necessária.

“O estado está investindo meio bilhão de reais em material pedagógico, tá construindo quadras, tem dinheiro. Acho que o problema não é questão de custo. E mesmo se for questão de custo, a AL também tem dinheiro pra mandar para lá” avaliou Kardec, que levará a proposta do IFMT para ser apresentada ao secretário Alan Porto. “Estamos confiantes de que ela seja bem recebida e executada”, finalizou.

Participaram da audiência os deputados Allan Kardec, Valdir Barranco, Wilson Santos, Ludio Cabral, e Janaína Riva, o gabinete da vereadora Edna Sampaio, representantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso (Seduc), Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (Sintep) e também representantes de servidores do apoio e técnico administrativo.