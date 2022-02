Governo distribui 124 mil testes por antígeno aos 141 municípios de MT

Deputado Nininho, deputado federal Neri Geller, prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba e o senador Carlos Fávaro Foto: VÂNIA NEVES / ASSESSORIA DE GABINETE

Nesta segunda-feira (14), o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, recebeu a comitiva de Alta Floresta com o prefeito Chico Gamba (PSD), a primeira-dama Vilma Gamba, a vice-prefeita Rose Tradição, e a secretária de Cultura e Juventude, professora Elisa Gomes. Na oportunidade também estiveram no gabinete o deputado federal Neri Geller (PP) e o senador Carlos Fávaro (PSD) para falar sobre as demandas e ações em prol da região. Conforme o deputado Nininho, todos os encaminhamentos têm a participação do deputado e senador, “são nosso suporte, pessoas que podemos contar sempre”, afirmou..

De acordo com o parlamentar, as ações em Alta Floresta e região contam com alinhamento e parceria sólida. “Estou muito feliz e satisfeito com essa parceria sólida, porque no fim o que importa é o resultado para a população, são os benefícios chegar na ponta. Nós conseguimos grandes investimentos para o município, graças a união e o pensamento que temos no bem coletivo”, destacou Nininho.

O prefeito Chico Gamba agradeceu os encaminhamentos. “Hoje nós estamos aqui para agradecer tudo o que conseguimos conquistar até hoje para nossa população. São inúmeros projetos, temos a ponte do Rio Telles Pires, na MT-325, com pouco mais de R$ 22 milhões de investimentos; temos a obra do Hospital Regional já anunciado pelo governador Mauro Mendes, uma obra de R$ 117 milhões que já está licitada. O senador Carlos Fávaro é nosso grande parceiro nas obras de recuperação do pavimento urbano com R$ 30 milhões de recursos , sendo metade contrapartida do estado, esse trio tem garantido o sucesso do nosso mandato”, agradeceu o prefeito.

O prefeito lembrou outras ações na saúde. “Nós conseguimos, por da articulação do deputado Nininho, R$ 1 milhão para a Saúde, temos já bem adiantado o processo de aquisição de um veículo Van para atender os pacientes que precisam vir para a capita, uma ambulância para atender a Vila Pista do Cabeça”, pontuou Chico Gamba.

Para o deputado Nininho, todas as ações apenas são possíveis porque existe união e força de vontade. “É muito importante o apoio da Câmara Legislativa, a atenção que o governador Mauro Mendes tem com a região e o apoio federal. Temos outros projetos junto com o município, a exemplo das demandas encaminhadas com a primeira-dama e com a secretária de Cultura. Enfim, vamos dar continuidade às ações em prol da população”, ratificou Nininho.