Governo divulga lista dos candidatos aprovados em processo seletivo do Hospital Regional de Cáceres

Os candidatos que realizaram as provas do processo seletivo do Hospital Regional de Cáceres já podem consultar a lista com os nomes dos aprovados. O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), publicou, na edição do Diário Oficial que circula nesta segunda-feira (06.01), o edital de resultado dos aprovados e classificados no exame para contratação de 325 profissionais para atuar na unidade de saúde.

De acordo com o documento, estão sendo convocados 163 candidatos para os cargos: (41) enfermeiro, (2) enfermeiro PCD, (1) enfermeiro auditor, (6) farmacêutico, (9) fisioterapeuta, (9) maqueiro, (1) maqueiro PCD, (5) nutricionista, (2) psicólogo, (3) técnico em laboratório, (13) técnico em radiologia, (2) técnico em imobilização ortopédica, (3) técnico em segurança do trabalho, (61) técnico em enfermagem, (3) médico e (1) médico auditor.

Os candidatos aprovados devem apresentar-se, durante o período que vai de 06 a 10 de janeiro, no setor de recursos Humanos do Hospital Regional para a entrega dos documentos obrigatórios, conforme consta especificado no anexo 1 do Diário Oficial, página 13 e 14.

Além da lista dos candidatos aprovados, foi publicado o resultado individual de todos os julgamentos de recursos requeridos contra a fase de análise curricular. O resultado individual de cada candidato consta na página (7), clique aqui para acessar.

O Escritório Regional de Cáceres fica localizado na Avenida Sete de Setembro, nº 978, bairro Cidade Alta, das 8h às 17h.