Governo do Estado define benefícios fiscais para novos produtos e cadeias produtivas

Uma oficina itinerante em forma de ateliê livre tem levado a técnica do teatro de bonecos a escolas e bairros de Cuiabá. Com o projeto selecionado em edital da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), o bonequeiro Carlos Gattass, mais conhecido como “Carlão dos Bonecos”, ensina técnicas de confecção, manipulação e da linguagem da arte que domina.

Além da orientação técnica, o projeto Boneco pelos Bairros disponibiliza ferramentas e materiais de consumo. A oficina conta ainda com exposição manuseada, palestra dialogada, aulas explicativas e exercícios cênicos de manipulação.

Conforme Carlão, o interesse pelo teatro de bonecos tem crescido cada vez mais em Mato Grosso, principalmente entre profissionais da educação.

“Vemos a presença de bonecos na maioria das produções teatrais no estado, pelo número de contratação de minha pessoa para confecção de bonecos e pelos projetos que aqui chegam. As técnicas de teatro de bonecos também podem ajudar no ensino, agora com a pandemia os professores necessitam de novas técnicas de estímulo ao aprendizado, e o boneco é ideal para isso”, destaca o bonequeiro.

De 01 e 05 de fevereiro, foram realizadas as primeiras oficinas por meio do projeto. Oferecidas em períodos distintos, matutino e noturno, as aulas foram oferecidas na Escola Municipal Ezequiel de Siqueira, no bairro Araés, e na Associação Cultural em Cena – Escola de Artes, que fica no bairro Cidade Alta.

As próximas oficinas estão agendadas para os dias 15 e 16 de fevereiro, das 13h às 18h. A continuidade do projeto será ofertada na Creche Micaela, no bairro Lixeira, também em Cuiabá.