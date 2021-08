Governo e Prefeitura assinam termo que implementa atividade delegada em Lucas do Rio Verde

O município de Poconé (104 km de Cuiabá), porta de entrada do Pantanal mato-grossense apresentou dados satisfatórios que apontam redução na incidência de focos de calor na vegetação. Conforme mostra o balanço realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), de 01 de janeiro até 05 de agosto de 2020, foram 1.023 focos. No mesmo período de 2021, foram contabilizados apenas 34 focos de calor, uma queda de 97%.

Os indicadores mostram ainda que durante o primeiro semestre de 2021, nenhum incêndio de grande proporção foi registrado na vegetação do Pantanal. A rápida atuação das guarnições em campo conseguiu extinguir cerca 51 incêndios, sendo 32 registrados apenas em julho 2021. incêndio Cerca de 72 princípios de foram contidos até o momento, evitando que o fogo ganhasse força e destruísse a rica biodiversidade da natureza.

O bom resultado é um reflexo das ações do Governo de Mato Grosso que investiu, no estruturamento do CBMMT para o fortalecimento na realização dos trabalhos nesta fase de resposta. Na primeira semana de janeiro de 2021, o Estado colocou em funcionamento o 1° Pelotão Independente Bombeiro Militar na cidade de Poconé, investimentos de R$ 2,6 milhões na unidade estratégica, estruturada para atuar nomonitoramento e prevenção aos incêndios florestais.

O comandante do 1° Pelotão Independente, tenente Thiago Soares, reforça que os investimentos na corporação garantiram que “nenhum incêndio florestal no município de Poconé permanecesse ativo por mais de 24 horas, ou seja, qualquer chama foi extinta em menos de um dia”.

O militar destacou ainda que as ações integradas com os pantaneiros da região, aliado com os trabalhos de monitoramento via satélite da região feitos em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, (Sema) resultaram em um trabalho eficiente, pois as guarnições foram direcionadas em pontos estratégicos para conseguir uma resposta efetiva no combate ao fogo neste período de estiagem.

“Não importa se o combate teve que se prolongar pela madrugada, nossas equipes de militares permaneceram na área, em pontos chaves para combater o fogo e conseguir eliminar todas as brasas até conseguir acabar com qualquer foco. Além disso, caso seja necessário, temos a opção de pedir reforço com uso de aeronaves da nossa corporação para arremessar água, um trabalho conjunto com as equipes no solo que fortalece ainda mais o trabalho de combate”, concluiu o comandante regional.

Investimentos

Para fase resposta à Temporada de Incêndios Florestais e desmatamento ilegal o Governo de Mato Grosso disponibilizou R$ 73 milhões com investimentos em equipamentos, viaturas helicóptero para diversas ações de combate e proteção dos biomas mato-grossense.

Com este investimento, o CBMMT e demais forças estão atentos com realização de ações de combate e seguem monitoramento constantemente para identificar áreas que estão sendo destruídas de forma irregular e práticas de incêndio.

Denúncias e atendimentos

Para atendimento das ocorrências de incêndios florestais, O Corpo de Bombeiros deve ser acionado via 193. Já em caso de denúncias de queimadas nas áreas rurais o cidadão deve entrar em contato pelo 0800 647 7363.