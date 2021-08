Governo e Prefeitura retomam obras de nova escola estadual em Campo Verde

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Educação, anunciou nesta segunda-feira (16.08) a retomada das obras da nova escola estadual no município de Campo Verde, localizada entre os bairros Santa Rosa e Jardim América.

Com investimentos de R$ 7,9 milhões do Programa Mais MT e contrapartida da gestão municipal, a nova unidade terá 16 salas de aula e vai atender mais de 1 mil estudantes. A previsão é que a nova unidade seja concluída no prazo de seis a oito meses.

A construção segue o padrão das novas escolas entregues pelo Estado. Além das 16 salas de aula, terá sala de articulação, biblioteca e laboratório de física, informática e química, espaço administrativo, refeitório e quadra poliesportiva.

O secretário de Estado, Alan Porto, destacou que esta será mais uma escola moderna e que traz conceitos novos para a educação de Mato Grosso. “A educação é prioridade do governador Mauro Mendes e os investimentos vão desde a infraestrutura física e tecnológica até à área pedagógica. A escola atrativa melhora a qualidade do ensino e vai ajudar no nosso maior desafio, que é recuperar a aprendizagem dos nossos estudantes, tão impactada com a pandemia da Covid-19”, reforçou.

O titular da Seduc enfatizou, ainda, a importância da parceria com o município para retomada desta obra e agradeceu o empenho de toda equipe municipal. “O prefeito Alexandre fez um esforço muito grande, com toda a sua equipe, para essa retomada. Nossos desafios são gigantes, mas tenho certeza que com o apoio e trabalho consistente do município, vamos conseguir entregar esta obra o mais rápido possível. Estou muito confiante nesta parceria com a prefeitura para melhorar a educação como um todo”.

O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes, agradeceu a parceria do Estado e afirmou que segue a mesma determinação do governador Mauro Mendes, de não deixar nenhuma obra paralisada. “Esta obra é muito importante, porque faz parte de um projeto de fazer com que a educação no ano que vem seja ainda melhor. Com a parceria do governo do Estado, que tem nos dado muita atenção, vamos avançar ainda mais”.

Presidente do bairro Santa Rosa, Jacira Maria da Silva acompanhou o anúncio da retomada da obra e afirmou que vai fiscalizar todos os detalhes. “Esta escola é muito importante para a comunidade porque os estudantes sofrem muito. Para irem para a escola na área central, precisam pegar ônibus às 5h30. A escola perto de casa vai melhorar muito e vai nos dar mais segurança, por ter nossos filhos mais perto”.