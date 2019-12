Governo entrega 104 km de asfalto na região de Guiratinga e Tesouro

O governador do Estado, Mauro Mendes, e o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, inauguraram na manhã desta sexta-feira (20.12) as obras de pavimentação de trecho da MT-110 e a revitalização de parte da MT-270, no Sudeste de Mato Grosso, entre os municípios de Guiratinga (326,9 km de Cuiabá) e Tesouro (374 km da Capital). No total, são 104,1 quilômetros de asfalto e um investimento de pouco mais de R$ 91,5 milhões.

Os dois contratos, firmados há seis anos, estavam paralisados e foram retomados pela atual gestão, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), no primeiro semestre de 2019. A finalização dos trabalhos beneficia quase 19 mil pessoas que vivem na localidade e tende a fomentar setores econômicos como o agronegócio e o turismo, áreas de potencialidade na região. De acordo com a própria população, a pavimentação da MT-110 tira essa parte de Mato Grosso do ostracismo.

“O asfalto chegando aqui em Tesouro já é o primeiro passo do desenvolvimento do turismo. Nós temos 17 cachoeiras aqui. É o turismo que vai alavancar e trazer benefícios e emprego para a população. Isso é que eu desejo para a minha cidade”, disse o aposentado Edivaldo Narciso.

Além das 17 cachoeiras, o Festival de Praia da região também será um atrativo maior com a chegada do asfalto de qualidade, como lembrou o titular da Sinfra, Marcelo de Oliveira.

“Antes as pessoas demoravam a chegar aqui por causa das condições da estrada. Agora com o asfalto, a população virá aqui o ano inteiro, além de melhorar o escoamento da produção local. A infraestrutura do turismo será melhorada e os investimentos virão a partir desta nova fase”, pontuou.

Os prefeitos de Tesouro, Antônio Leite, e de Guiratinga, Humberto Bolinha, lembraram de como as duas cidades sofreram ao longo de anos com a péssima condição de trafegabilidade das rodovias e agradeceram ao Governo do Estado pela entrega realizada.

“Esta obra representa muito para estas duas cidades-irmãs, é um sonho para o nosso povo. Ao governador Mauro Mendes nossa eterna gratidão por tornar este sonho realidade. Esta foi uma luta do nosso povo de Guiratinga e Tesouro”, comemorou o prefeito de Guiratinga, Humberto Bolinha.

Durante a entrega das duas rodovias, o governador Mauro Mendes lembrou que mesmo com muitas dificuldades enfrentadas ao longo de seu primeiro ano de gestão, buscou tomar medidas que contribuíssem para o equilíbrio financeiro, além de retomar diversas obras em todo o Estado. No próximo ano, segundo o chefe do Poder Executivo, o ritmo não será diferente.

“A cidade de Tesouro tem 66 anos de emancipação e por aqui muitas pessoas que iam para Guiratinga perderam suas vidas, foram muitos prejuízos materiais e humanos irreparáveis. Graças a Deus conseguimos realizar este sonho aqui da região. Ainda temos muitas obras para executar em nosso estado e em 2020 vamos continuar trabalhando com seriedade para consertar Mato Grosso”, disse o governador Mauro Mendes.

Obras

A obra de pavimentação da MT-110, no trecho compreendido entre o entroncamento de Guiratinga (MT-270) a Tesouro (MT-260), tem um total de 41,4 quilômetros de extensão e está liberada para o tráfego de veículos. Quanto à revitalização da MT-270, está finalizado o primeiro trecho de 62,74 quilômetros, saindo de Guiratinga em direção a Rondonópolis.

Os dois contratos fazem parte do programa Pró-Concreto e do pacote de 114 ordens de serviço emitidas pelo governador do Estado em março desse ano.

Balanço

De janeiro a novembro de 2019, foram tocadas pela Sinfra cerca de 140 ações, entre obras e serviços, com investimentos de R$ 460 milhões, oriundos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) Commodities e recursos de programas de financiamento.

O montante de ações executadas pela pasta engloba obras rodoviárias (estradas e pontes), pavimentação urbana, além de convênios firmados com prefeituras, associações e consórcios para construção e reforma de pontes, manutenção de estradas pavimentadas e não pavimentadas e construção de estradas novas.

Somente na área de obras rodoviárias, carro-chefe da pasta, as obras executadas durante o ano somam 103, sendo que 37 delas já estão concluídas. São contratos de pavimentação e restauração/revitalização de rodovias, além de pontes, totalizando mais de 1.200 quilômetros atendidos.

Também participaram da cerimônia de entrega os deputados estaduais Delegado Claudinei, Ondanir Bortolini (Nininho), Romoaldo Junior, Sebastião Rezende, Thiago Silva e Wilson Santos; o deputado federal Neri Geller; o senador Wellington Fagundes; o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga; o presidente do Intermat, Francisco Serafim, o presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager), Fábio Calmon e o secretário adjunto de Obras Rodoviárias, Nilton de Britto.

Além dos prefeitos de Tesouro e Guiratinga, também estiveram presentes os prefeitos dos municípios de Alto Garças, Araguainha, Itiquira, Juscimeira, Nova Brasilândia, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Pedra Preta, Poxoreu e São José do Povo.