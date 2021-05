Governo entrega cartões do auxílio financeiro em cidades do Leste nesta sexta-feira (07)

Cerca de 3 mil pessoas receberão o auxílio do programa Ser Família Emergencial nos municípios de Barra do Garças, Pontal do Araguaia, Torixoréu, e General Carneiro, localizados no Leste do Estado. A entrega será realizada nesta sexta-feira (07.05), pela secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti.

Em todo o Estado, serão mais de 100 mil famílias atendidas com uma renda de R$ 150 por cinco meses. As famílias atendidas estão inclusas no Cadastro Único da Assistência Social, e têm o pré-requisito de uma renda de até R$ 70 reais per capita. São mais de R$ 75 milhões destinados para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social.

O auxílio financeiro foi implementado após pedido da primeira-dama Virginia Mendes ao governador Mauro Mendes. Para tornar o programa Ser Família Emergencial, o Governo contou com o apoio da Assembleia Legislativa e do senador Jayme Campos.

Veja a programação de entregas desta sexta-feira (07.05) na Região:

Barra do Garças

Entrega de 2.311 cartões de auxílio financeiro

Horário: 8h30

Local: Anfiteatro Fernando Peres de Farias – Rua Carajas, Centro (Patio Prefeitura Municipal)

Pontal do Araguaia

Entrega de 333 cartões de auxílio financeiro

Horário: 10h

Local: Centro social Urbano – Rua Divino Alves s/n, Bairro João Rocha

Torixoréu

Entrega de 147 cartões de auxílio financeiro

Horário: 13h30

Local: Feira Coberta – Rua 15 de novembro, Centro

General Carneiro

Entrega de 153 cartões de auxílio financeiro

Horário: 15h30

Local: CRAS – Feira Roberta Próximo a BR 070