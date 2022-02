Governo entrega restauração da balsa que faz travessia do Rio Xingu

O deputado estadual Elizeu Nascimento (PL) protocolou nesta terça-feira (22), um ofício direcionado ao secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Bustamante solicitando providências quanto as irregularidades ocorridas no concurso da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros e Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec).

Após a prova que aconteceu no último domingo (20), diversas denúncias começaram a circular nas redes sociais e chegaram ao conhecimento do deputado que recebeu algumas delas. Circulam nas redes sociais fotos de candidatos utilizando celular na hora do prova, a confirmação de inexistência de fiscalização para o porte indevido de equipamentos eletrônicos, e até a prisão de um candidato preso em Cáceres, por suspeita de estar realizando a prova no lugar de outro inscrito.

Elizeu é membro titular da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa, e disse que vai acompanhar de perto as investigações que serão instauradas.

“Tomando ciência de possíveis fraudes nas provas do concurso da Segurança Pública entrei com pedido de investigação junto a Sesp para apurar tais fatos e dar resposta a nossa população mato-grossense. Irei estar acompanhando o andamento do certame e ver quais medidas irão ser tomadas daqui para frente”, declarou o deputado.

O Ministério Público de Mato Gosso (MP-MT) informou que recebeu por meio da ouvidoria cerca de 30 denúncias de irregularidades durante a aplicação da prova do concurso. Ao todo, 66 mil pessoas realizaram a prova para a formação de cadastro reserva.