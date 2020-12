Governo entrega restauração na MT-338 e devolve trafegabilidade entre Itanhangá e Ana Terra

Em visita à região Médio-Norte na tarde desta quinta-feira (17.12), o governador Mauro Mendes inaugurou a pavimentação e a restauração, em uma extensão total de 37 quilômetros, da MT-338, entre a cidade de Itanhangá (492,6 km de Cuiabá) e o Distrito de Ana Terra, em Tapurah (430 km de Cuiabá). As melhorias de infraestrutura garantiram nova qualidade à rodovia e devolveram a trafegabilidade do trecho.

A inauguração contou com a presença dos secretários de Estado Marcelo Oliveira (Infraestrutura e Logística), Alberto Machado (Cultura, Esporte e Lazer) e o prefeito Edu Pascoski (Itanhangá). Também participaram os deputados estaduais Dilmar Dal Bosco e Xuxu Dal Molin; o presidente do MT Par Wener Santos e o secretário adjunto de Obras Rodoviárias da Sinfra, Nilton de Britto, entre outras autoridades.

De acordo com o governador Mauro Mendes, as melhorias vão fortalecer o desenvolvimento econômico e social da região, uma vez que facilitam o acesso entre vários municípios, especialmente entre Itanhangá e Tapurah, em direção à Lucas do Rio Verde e à rodovia BR-163, principal corredor logístico para o escoamento da produção agrícola.

Da extensão total executada pelo Governo de Mato Grosso, foram 15 quilômetros de nova pavimentação e outros 22 quilômetros restaurados, que consistiu em refazer o asfalto, a fim de restabelecer os padrões adequados de fluidez, conforto, segurança e qualidade da malha rodoviária. Foram investidos R$ 16,4 milhões na execução das obras.

“Hoje o governo tem diversas obras de recapeamento de rodovias, construção de novas rodovias interligando aqui, o município de Itanhangá e Ipiranga do Norte. Estamos desenvolvendo vários trabalhos nessa área de infraestrutura, para melhorar a logística da região, o direito de ir e vir, melhorar a competitividade de tantos mato-grossenses que moram e trabalham aqui. Nos próximos anos vamos continuar nessa direção. Trabalhando sempre essas parcerias e ampliar todos os projetos que o governo tem para as prefeituras não só da cidade de Itanhangá e dessa região, mas com os 141 municípios de Mato Grosso”, afirmou Mendes.

Para o prefeito de Itanhangá Edu Pascoski, a execução das melhorias vai beneficiar toda a logística da região, que tem mais de 300 mil hectares de área cultivada com soja e milho e que a partir de agora poderão escoar diretamente até a BR-163 com maior segurança e rapidez.

“Temos um governador que saiu da capital e veio para o interior, que participa com os prefeitos, tem ajudado muito. Está trazendo para nós, no interior, no município onde não existe logística, aquilo que a população e o povo espera. É a comemoração da alegria da população para com o governo do Estado, dizendo que nós estamos felizes”, disse o prefeito.

Além dessa obra entregue, a comitiva do governador também vistoriou as obras de pavimentação de 11,29 quilômetros da rodovia MT-242, no trecho que compreende o KM.45,6 e o KM.56,8, em Itanhangá. Essa obra está sendo executada através de um termo de cooperação com a Prefeitura de Itanhangá. São investidos R$ 7,8 milhões para a execução.

Para o caminhoneiro Edelmey Barbieri, a pavimentação proporcionará inúmeros benefícios para pessoas que, assim como ele, precisam transitar com frequência pela rodovia. “Muda muito. Menos despesa. Caminhão não quebra. Fica mais barato o frete. É melhor de andar, com certeza”, disse.

O fazendeiro Maurício Bortolin também avaliou como positiva a execução da obra, principalmente para a redução do tempo no deslocamento. “Está mudando bastante, sim. Tem dias que não se passava aqui e agora tem sido um bom avanço. Essas obras agilizaram o processo aqui. Temos mais facilidade de estar indo atrás de peças, de ajuda nas cidades. Para nós que vivemos na fazenda ajudou muito aqui a região”, afirmou.

Visita

Além da infraestrutura rodoviária, a comitiva do governador também visitou as obras de ampliação da estrutura predial da Escola Estadual Bromildo Lawisch, no município de Itanhangá. A unidade escolar está praticamente finalizada e recebe os últimos ajustes.