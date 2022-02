Governo entrega títulos de terra a 163 famílias no interior do Ceará

O governo federal e a prefeitura de São Paulo entregaram hoje (24) dois reservatórios de macrodrenagem, popularmente chamados de piscinões, na região sul da capital paulista, na bacia do Córrego Ipiranga. São os piscinões da Lagoa do Aliperti e do Viaduto Aliomar Baleeiro, que têm como objetivo combater enchentes no local. Na região, já está em funcionamento o piscinão Deputado Jooji Hato.

Segundo a administração municipal, as obras são fundamentais para a redução dos alagamentos nas avenidas Ricardo Jafet e Abraão de Moraes, na região sul da cidade. No total, os serviços de drenagem urbana sustentável no Córrego do Ipiranga estão sendo realizados em cinco fases, das quais quatro já foram concluídas.

“Essa obra aqui é preventiva. Ajuda, junto com outras obras feitas pela prefeitura aqui na capital, evita obviamente catástrofes como nós tivemos, há poucos dias, em Petrópolis, no meu Rio de Janeiro. A intenção, o trabalho do nosso governo, é atender o interesse da população. Não interessa qual o local”, disse o presidente Jair Bolsonaro, presente no evento de inauguração.

Além dos dois reservatórios entregues, já foram executadas a construção de um canal de ligação entre esses reservatórios e uma obra de extensão no Córrego Cacareco. O último trecho será a ampliação do canal de 1.600 metros.

“Nesse período de chuvas, não tivemos nenhum caso grave, como comumente acontecia antigamente. Resultado de grandes investimentos em micro drenagem e piscinões, em obras de saneamento aqui na cidade de São Paulo”, destacou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

As obras foram iniciadas em agosto de 2017 e concluídas em janeiro deste ano pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb). Os trabalhos receberam um investimento de R$ 138,1 milhões, sendo R$ 115,5 milhões de recursos federais e R$ 22,6 milhões da administração municipal. Mais de 700 mil pessoas serão beneficiadas com os reservatórios entregues.