Governo entrega títulos para 193 famílias de Campo Verde

Moradores de Campo Verde receberam do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), títulos de propriedade de residências do bairro Recanto do Bosque II, devidamente registrados em cartório, na noite desta sexta-feira (22.11), no Centro de Atendimento ao Idoso da cidade. Ao todo, 193 famílias foram beneficiadas por esta parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, que viabilizou a regularização fundiária da área.

Conforme o presidente do Intermat, Francisco Serafim, os títulos escriturados são uma garantia a mais para a população. “A entrega dos documentos registrados em cartório é um compromisso do governo com a população, para que haja a garantia de propriedade a quem é de direito, e sem custo ao cidadão. Nosso trabalho é para devolver a dignidade aos moradores beneficiados”, afirma.

Entre os benefícios de se ter o imóvel escriturado é a possibilidade de venda do imóvel, de reformar e construir com segurança de que está realizando um investimento, a possibilidade de conseguir financiamentos utilizando o bem como garantia, além do direito a herança.

Outro ponto positivo da regularização fundiária atinge não só o proprietário, mas toda a comunidade, que tem uma melhora da economia local. Além dos direitos, o morador também tem o dever de pagar impostos, que incrementa a arrecadação municipal e se torna fonte de recursos para melhoria dos serviços públicos.

Conforme o prefeito de Campo Verde, Fabio Schroeter, a entrega é fruto do trabalho em conjunto entre o município e o Governo do Estado. “O benefício maior é para o cidadão. Essa entrega veio com um esforço muito grande da Prefeitura e com todo o apoio e orientação do Intermat. É uma parceria que deu certo e que vaio dar mais segurança pro cidadão ter o seu imóvel regularizado”.

Foto: Valmir Faria/Prefeitura de Campo Verde

A previsão do Instituto de Terras é totalizar, até o final do ano de 2019, cerca de 2 mil títulos entregues à população mato-grossense. Cerca de 1200 títulos beneficiarão os municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Nova Xavantina, e Vera.