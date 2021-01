O Governo do Estado já concluiu 64 obras de pavimentação, restauração e construção de pontes em Mato Grosso desde o início da atual gestão, nos últimos dois anos. Foram 1.304,53 quilômetros de obras e melhorias de infraestrutura rodoviária que beneficiaram milhares de mato-grossenses de todas as regiões do Estado.

Tratam-se de obras novas, lançadas pelo Governo de Mato Grosso, além daquelas retomadas – iniciadas em gestões anteriores e que acabaram abandonadas, paralisadas ou não apresentaram avanço significativo em sua execução – e foram concluídas na atual gestão do Governo do Estado, em razão do empenho e investimentos realizados.

Essas obras são fruto de programas de financiamento conhecidos como MT-Integrado, Prodestur, Pró-Concreto e Pró-Restaura, além das melhorias executadas diretamente pelo Governo do Estado, com a aplicação de recursos próprios.

Governo entregou 64 obras de pavimentação, restauração e pontes em todas as regiões de MT

Foram finalizadas 14 obras de pavimentação, seis obras de restauração e 44 novas pontes de concreto, totalizando 1.300,58 quilômetros de asfalto novo e recuperado em várias rodovias, além de novas pontes em Mato Grosso. Outros 1.872 mil quilômetros de rodovia ainda estão com obras rodoviárias em andamento.

Entre as obras retomadas e concluídas logo no primeiro ano da atual administração está a pavimentação da MT-110, no trecho compreendido entre as cidades de a Guiratinga a Tesouro, em um total de 41,4 quilômetros. Foram investidos R$ 56,7 milhões nessa obra, que havia sido iniciada no ano de 2014, mas ficou paralisada por anos.

Também foi finalizada a restauração de 62,7 quilômetros da MT-270, no trecho entre as cidades de Rondonópolis e Guiratinga. Essa obra foi contratada em 2013, chegou a ser iniciada, mas foi paralisada em 2018 e somente concluída já na atual administração. Aproximadamente R$ 37 milhões foram investidos para a conclusão da obra.

Pavimentação entre Rondonópolis e Guiratinga

Outra obra marco da atual administração é a pavimentação de 8,5 quilômetros da rodovia MT-402, no trecho que liga Cuiabá ao Distrito do Coxipó do Ouro. A entrega da obra pôs fim à espera dos moradores da região, que aguardaram por décadas esse tão sonhado asfalto. Além do asfalto, foi executada uma ciclofaixa na rodovia, que já ficou reconhecida como exemplo de infraestrutura cicloviária em Mato Grosso.

Já a entrega mais recente do Governo do Estado foi a pavimentação de 30,5 quilômetros da MT-140, entre as cidades de Vera e Santa Carmem, realizada neste mês de dezembro. A obra interliga definitivamente os dois municípios por vias asfaltadas e foi executada com o apoio das prefeituras municipais.

Também foi entregue neste mesmo mês, a pavimentação de 22,14 quilômetros na MT-010 em Ipiranga do Norte, no trecho que vai do entroncamento da MT-484 até o entroncamento da MT-242, no município. Esse asfalto novo possibilita a ligação direta entre os municípios de Ipiranga do Norte e Lucas do Rio Verde, além da BR-163.

Pavimentação do Distrito do Coxipó do Ouro

Outra importante obra entregue foi a pavimentação e a restauração, em uma extensão total de 37 quilômetros, da MT-338, entre a cidade de Itanhangá e o Distrito de Ana Terra, em Tapurah. Foram 15 quilômetros de nova pavimentação e outros 22 quilômetros restaurados, que consistiu em refazer o asfalto, a fim de restabelecer os padrões adequados de fluidez, conforto e segurança da malha rodoviária. Essas melhorias de infraestrutura garantiram nova qualidade à rodovia e devolveram a trafegabilidade do trecho.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, o foco em concluir as obras rodoviárias já iniciadas em gestões anteriores foi uma determinação do governador Mauro Mendes, que requereu também o empenho para lançar, executar e concluir todas as obras que forem iniciadas por essa administração.

Governo entrega restauração na MT-338 e devolve trafegabilidade entre Itanhangá e Ana Terra

Em andamento

Além das obras concluídas, outros 1.872 mil quilômetros de rodovia estão com melhorias rodoviárias em andamento, totalizando 93 obras em execução em todas as regiões de Mato Grosso. Tratam-se de obras executadas diretamente pelo Governo do Estado e outras oriundas de convênio com Municípios.

Estão em execução 33 obras em pavimentação, outras 19 obras de restauração e revitalização, além de 41 novas pontes. Um exemplo são as obras executadas na MT-343, para a ligação dos municípios de Cáceres, Porto Estrela e Barra do Bugres. Nesta região, o Governo do Estado investe em obras de infraestrutura, com a pavimentação de 120 quilômetros da MT-343 e a construção de quatro pontes de concreto.

Essas obras, inclusive, foram vistoriadas pelo governador Mauro Mendes, em razão de sua importância para a logística da região Sudoeste de Mato Grosso. A MT-343 é considerada uma importante ligação dos municípios de Cáceres, Porto Estrela e Barra do Bugres, bem como a interligação das rodovias federais BR-070 e BR-364.

Gvernador vistoria obras na MT-343

Para o ano de 2021, a previsão é de mais obras de infraestrutura em Mato Grosso. Além das obras em andamento, outras 60 obras também já estão com ordens de serviços prontas para serem emitidas. Também será executado o programa Mais MT, que prevê investimento total de R$ 4,73 bilhões somente nas ações de infraestrutura.

O valor representa 50% do total de recursos do programa e serão destinados para obras de 2,4 mil quilômetros de asfalto novo, restauração de 3 mil quilômetros de asfalto, cinco mil pontes, iluminação para as cidades, melhoria aeroportuária, entre outros projetos.

O Mais MT é o maior programa de investimentos da história de Mato Grosso e vai investir R$ 9,5 bilhões em quatro anos (2019-2022), em 12 eixos estruturantes que atendem as áreas: Segurança; Saúde; Educação; Social e Habitação; Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda; Infraestrutura; Turismo; Cultura, Esporte e Lazer; Simplifica MT; Eficiência Pública; Meio Ambiente; Agricultura Familiar e Regularização Fundiária.