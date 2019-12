Governo fecha novembro com superávit para pagar 13º dos servidores

Em 2019, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Superintendência da Escola de Governo, emitiu 2.848 certificados aos servidores do Executivo estadual nos cursos presenciais e à distância ofertados pelo órgão. O objetivo é capacitar os fucionários para melhoria dos serviços prestados aos cidadãos, bem como aumentar o desempenho profissional.

Neste ano, os cursos de ensino à distância (EaD) foram responsáveis por 853 certificações, o que corresponde a um crescimento de mais de 70%, comparado ao ano anterior, em que foram emitidos 234 certificados. Isso significa um avanço para o Governo porque atingiu, principalmente, os servidores públicos do interior que têm mais dificuldade em se deslocar para participar das qualificações presenciais.

Além disso, o número de cursos EaD também sofreu aumento significativo, passando de três para sete. Entre as temáticas estão, Direito Constitucional, Noções de Gestão Pública Gerencial, Noções Básicas de Políticas Públicas e Gestão de Documentos.

Já na modalidade presencial foram gerados 1.995 certificados para os 62 cursos ofertados neste ano. Entre eles destacaram-se Gestão de Documentos, Fiscalização de Contratos, Termo de Referência, Desenvolvendo Lideranças, Direito Constitucional, Excel Básico e Metodologias Ativas e Abordagens em Inovação para Facilitadores.

Alguns cursos presenciais migraram para a modalidade EaD para contemplar um número maior de pessoas como, por exemplo, o de Gestão de Documentos ofertado pela Superintendência de Arquivo Público que presencialmente atingia 30 servidores, enquanto no ensino a distância alcançou 203, ou seja, um aumento de 170 capacitações apenas neste curso.

Para realização dessas qualificações a Escola de Governo teve apoio de diversos órgãos e entidades do Estado.

Outra conquista para os servidores públicos ocorrida este ano foi o lançamento de duas pós-graduações, sendo uma em Inovação no Setor Público e outra em Avaliação e Perícia de Imóveis Públicos. Ambos serão ofertados pela Escola de Governo sem ônus para os cofres públicos. A especialização será na modalidade presencial e, ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas através processo seletivo. A previsão é lançar os editais em janeiro e abril de 2020, respectivamente.

Foram realizados também 2.140 atendimentos corporativos para diferentes órgãos do Estado. Esses atendimentos são feitos pela Escola de Governo a outros órgãos, através da cedência de espaço físico e equipamentos para oferta de curso com carga horária menor que 20h. As Secretarias de Estado de Saúde e de Educação, e a Polícia Militar foram as que mais tiveram demanda neste sentido.

Infraestrutura

Em 2019 a Escola de Governo também ganhou sede própria com um espaço mais funcional, estacionamento mais amplo e auditórios da secretaria que estão à disposição dos alunos, isso sem contar com a localização, que agora fica mais próxima à maioria dos servidores, já que está funcionando em um prédio anexo à Seplag, dentro do complexo Paiaguás.

A mudança de local trará uma economia para aos cofres públicos de R$ 800 mil ao ano com contrato de aluguel, limpeza e de segurança patrimonial. Desde 2005 ela estava instalada em prédio alugado próximo ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT).

Academia de Novos Líderes

Projetos da Escola de Governo têm servido de modelo para outros órgãos e poderes. Um exemplo é a Academia de Novos Líderes que foi implantada também no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT). Baseada no método andragógico, que visa o aprendizado pelas experiências dos próprios alunos, o conteúdo das capacitações é trabalhado por meio de oficinas, nas quais os participantes são desafiados a aplicar os conceitos apresentados.

A segunda turma da Academia formou neste mês de dezembro. Ao todo, foram ministrados 16 módulos com técnicos e comportamentais em nove meses de qualificação.

Após o término do curso, os novos líderes apresentam um projeto de inovação para o seu setor de trabalho, como forma de devolver para a administração pública o conhecimento adquirido na Academia.