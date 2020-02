Governo Federal e governadores entram em consenso sobre ICMS

A população do município de Chapada dos Guimarães (distante 64 quilômetros de Cuiabá) já conta com uma melhor estrutura de atendimento na 10ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran). A unidade foi reinaugurada nesta terça-feira (11.02) e revitalizada numa parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) e a Cadeia Pública do município.

Presente na reinauguração, o diretor Executivo do Detran-MT, José Eudes Malhado, destacou que a unidade precisava de algumas melhorias, especialmente na parte estrutural. “Estávamos com uma unidade com várias necessidades e alguns problemas estruturais e, com força de vontade, proatividade e parceria, construímos um plano de ação para revitalizar a Ciretran”, falou.

Com apoio da Cadeia Pública do município, que disponibilizou a mão de obra de cinco reeducandos, foram realizados reparos na unidade para a melhoria do ambiente de trabalho dos servidores e de atendimento aos usuários.

Conforme o chefe da Ciretran, José Wagner Santos, entre as ações de revitalização estão: pintura, revitalização da fachada, reparos estruturais no telhado, na sala de arquivo de documentos, que tinha muitos problemas de goteira e no piso, e arborização da parte externa. “É uma ação que já dá uma satisfação maior às pessoas em estar em um ambiente mais agradável de trabalho e de atendimento”.

O diretor da Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães, Amilton Silva Nascimento, agradeceu ao chefe da Ciretran pela oportunidade dos reeducandos mostrarem o seu trabalho e poderem colaborar para com a sociedade.

“Iniciamos os serviços externos com os presos com a reforma de uma creche e uma escola no município, e agora com essa parceria na revitalização da Ciretran de Chapada. Essas ações de ressocialização são uma forma de tentar reingressar essas pessoas com responsabilidade à sociedade. Criar oportunidade para que possam abandonar o crime e aprender uma profissão. E esse é o nosso papel: acreditar no ser humano”, destacou Amilton.

Outro grande avanço para a 10ª Ciretran de Chapada dos Guimarães foi a inserção no projeto piloto da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) com a instalação de câmeras de videomonitoramento e alarme dentro e fora da unidade, que são acionados via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

“Com isso já conseguimos um avanço significativo na redução dos furtos na unidade, garantindo maior sensação de segurança aos servidores e usuários”, disse o diretor Executivo do Detran-MT, José Eudes Malhado.

Para o secretário de Finanças da prefeitura de Chapada dos Guimarães, Luiz Leite, que representou a prefeita Thelma de Oliveira, a revitalização é muito importante uma vez que o município de Chapada cresceu bastante nos últimos anos. “E, com isso, a demanda da população também aumentou. A parceria é fundamental para fazer uma Chapada cada vez melhor para a população”, falou.

Serviços

A 10ª Ciretran de Chapada dos Guimarães realiza uma média de 150 atendimentos por dia ofertando serviços como: renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emissão da primeira habilitação, Permissão Internacional para Dirigir (PID), adição de nova categoria à CNH, segunda via da CNH, abertura de processo de primeiro emplacamento, transferência de veículos, emissão de certidões, vistoria veicular, serviços de protocolo, dentre outros.

A unidade funciona das 8h às 16h, na avenida Perimetral, s/nº, bairro Centro.