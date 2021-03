Governo firma cooperação para asfaltar MT-242 e interligar Itanhangá ao distrito de Monte Alto

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), firmou um termo de cooperação com a Prefeitura de Itanhangá (492 km de Cuiabá) para a pavimentação de 16,8 quilômetros da rodovia MT-242, a fim de interligar o município ao distrito de Monte Alto por via asfaltada.

Essa é a segunda cooperação que a Prefeitura de Itanhangá realiza com o Estado para a execução de obras de infraestrutura rodoviária na MT-242, que é uma das principais rodovias da região Médio-Norte de Mato Grosso e interliga os munícipios de Sorriso, Ipiranga do Norte e Brasnorte, além de Itanhangá.

Foi firmada no ano passado a cooperação para a pavimentação 11,2 quilômetros da rodovia MT-242, para concluir a ligação entre Itanhangá e a cidade vizinha de Ipiranga do Norte por asfalto. Esse trecho, inclusive, já está com obras em andamento.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, o novo interesse da prefeitura de Itanhangá em firmar mais uma cooperação demonstra a credibilidade do Governo do Estado, que está cumprindo rigorosamente sua responsabilidade em todas as parcerias firmadas com os municípios.

Por meio da cooperação, a Sinfra realiza a licitação e contratação da obra, excluindo alguns serviços que serão executados pela prefeitura. Entre estes, o controle e recomposição ambiental, sinalização das vias e obras complementares, por exemplo. Neste modelo de cooperação não há transferência de recursos.

“Além de fortalecer a relação entre estado e município, essa parceria para pavimentação de mais um trecho da MT-242 trará desenvolvimento econômico e social para a região de Itanhangá. São obras que vão disponibilizar infraestrutura de escoamento de produção agrícola da região, gerando redução de custos e aumentado a segurança nas estradas. Vai beneficiar os produtores rurais e todos os cidadãos que transitam pelas rodovias e precisam do seu direito de ir e vir garantido, com segurança”, disse o secretário.

Outras cooperações

Além das cooperações com o município de Itanhangá, o Governo já firmou outras 11 cooperações com prefeituras de Porto dos Gaúchos, Ipiranga do Norte, Aripuanã, Sorriso, São José do Rio Claro, Nova Maringá, Canabrava do Norte, São Félix do Araguaia, Santo Afonso, Tangará da Serra e Paranaíta.

Em Ipiranga do Norte, por exemplo, o asfalto novo já é realidade, com a conclusão das obras. Nas demais cidades, as obras seguem em andamento. Ao todo, são quase 420 quilômetros de rodovias em Mato Grosso com obras de pavimentação executadas através de parceria com os municípios.

“A parceria é apenas um exemplo de como, com menos recursos, podemos fazer mais obras. As prefeituras entram com máquinas e equipamentos. Com isso já reduzimos 15% dos custos. Além disso, tem mais a economia da própria licitação. Isso significa que a mesma obra, com a mesma qualidade e que custaria um valor, vai custar muito menos. Este é um Governo do Estado que está consertando Mato Grosso e fazendo muito mais, com menos”, encerrou o secretário.