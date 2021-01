Mato Grosso firma parceria com o Google para melhorar ensino público

Por Andréia Fontes/Carolina Holland – O termo de cooperação foi assinado pelo governador Mauro Mendes e pelo secretário de estado de Educação, Alan Porto, no Palácio Paiaguás. Representando o Google, participou da reunião de forma remota o diretor de projetos, José Guilherme Moreira.

“Mato Grosso, apesar de ser um Estado com pouca densidade populacional, é muito grande, com uma vocação para a produção primária do agronegócio, mas não temos o mesmo orgulho quando falamos da educação pública no nosso Estado. A determinação é fazer tudo o que for necessário, tudo o que estiver ao nosso alcance e muito mais, para mudarmos esse cenário”, disse Mauro Mendes.

O governador enfatizou que as novas parcerias firmadas trazem a perspectiva de o Estado ter ferramentas e tecnologia, que serão importantes junto com as outras ações para melhorar a educação, assim como os investimentos em infraestrutura.

Alan Porto frisou a importância da nova plataforma, especialmente devido os desafios do ensino durante a pandemia de Covid-19. “Para nós é motivo de honra estar conversando com todas as instituições. As nossas unidades escolares, os nossos professores vão utilizar a ferramenta do Google, esse ambiente virtual, nesse momento em que vamos ter as nossas aulas num regime não presencial”, declarou.

Sala virtual

O Google for Education possibilita aumentar a interação entre professores e estudantes, com facilidade de acesso. O material didático fica salvo automaticamente em nuvem, permitindo que estudantes e professores possam ter acesso a livros, tarefas, trabalhos, documentos, e-mails e agendas a qualquer hora do dia, por meio de dispositivo conectado à internet.

Implantação

A Seduc-MT fará o processo de implantação da nova plataforma educacional, começando pela criação de e-mails individuais para todos os estudantes, professores e gestores. Depois, virá a criação de turmas (enturmação), a fim de que os professores possam acessar, disponibilizar as aulas (roteiros digitais) e interagir para potencializar a aprendizagem do estudante.

Além disso, os professores passarão por capacitação de 100 horas, divididas em três etapas.

Na primeira, serão 20 horas para formação para uso do AVA Classroom e os demais APPs do Google for Education. Depois, 40 horas sobre como a plataforma pode ser utilizada para interação entre eles e os estudantes. Por fim, mais 40 horas para que os educadores aprendam a construir roteiros digitais e a usar ferramentas digitais de aprendizagem.