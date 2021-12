Governo firma parceria com o grupo Scheffer para implantar programas de desenvolvimento cultural e esportivo na Escola Liceu Cuiabano

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, fez a entrega de 700 brinquedos a crianças do município de Primavera do Leste (244 km de Cuiabá). A ação faz parte do Programa SER Família Natal Solidário e foi realizada nesta quinta-feira (16.12). O município também recebeu do Programa SER Família 800 cestas especiais de Natal.

Dos 700 brinquedos entregues, 300 foram destinados a crianças de assentamentos ruais do município, cujas famílias também receberam 200 cestas básicas.

A primeira-dama Virginia Mendes foi recepcionada pelo prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin, e pela primeira-dama do município, Ester Minosso. A população primaverense também a recebeu com muito carinho.

O evento de entrega dos brinquedos e cestas básicas contou com a apresentação do coral de crianças do Projeto Social Dom Bosco. A tarde foi de muita diversão para os pequenos com direito a pipoca, picolé e a entrega dos presentes com Papai Noel e Mamãe Noel.

“Gratidão a todos pela recepção. Em nome do prefeito Leonardo e da primeira-dama Ester agradeço a todas as autoridades presentes e a toda a população, em especial essas crianças lindas!”, ressaltou Virginia Mendes

A primeira-dama de Mato Grosso também destacou a importância da parceria com a Prefeitura Municipal, que contribuiu para que a ação se concretizasse. “Tenho imensa gratidão pela parceria. Amei estar novamente em Primavera do Leste. Sempre que venho aqui sou recebida com muito carinho. Estou muito feliz em poder fazer a alegria dessas crianças e das famílias que tanto precisam dessa contribuição. É gratificante ver o brilho no olhar de cada um. Desejo um Feliz Natal e próspero ano novo a toda população!”, disse Virginia Mendes.

Ao final do evento a primeira-dama Virginia conheceu a Estação Futuro – Escola de Inovação e Tecnologia, que atende jovens e crianças da rede municipal de educação no contraturno escolar, com aulas de pilotagem drones, DJ, impressões em 3D, noções de robótica, desenvolvimento de games, entre outras aulas.

“Em parceria com o Governo de Mato Grosso, através da iniciativa da primeira-dama Virginia Mendes, somados com o apoio da Prefeitura de Primavera do Leste pudemos fazer a entrega de centena de cestas básicas e brinquedos. Dessa maneira conseguimos atingir às famílias em situação de vulnerabilidade social. É uma alegria poder ver a felicidade dessas pessoas que talvez não teriam algo no Natal e agora estão aqui recebendo esta cesta especial tão bem elaborada pelo Governo do Estado”, disse o prefeito, Leonardo Bortolin.