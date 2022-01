Governo fomenta melhoramento genético de rebanho leiteiro na Região Oeste

O Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) impediu que duas caminhonetes, roubadas no interior do estado, fossem levadas para a Bolívia nesta quinta-feira (20.01). Um dos veículos foi recuperado na BR-174 em Porto Esperidião (322 km de Cuiabá) e outro na MT-199 já no município de Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km de Cuiabá).

A primeira apreensão ocorreu ainda pela madrugada, por volta de 1h20, quando os operadores do Gefron realizavam patrulhamento na BR-174 e se depararam com uma caminhonete GM S10 LTZ estacionada em uma região de mata. Logo na aproximação da equipe, quatro suspeitos correram para dentro da mata, mas acabaram presos durante as buscas pela região.

Após checagem, o Gefron identificou que o veículo havia sido roubado em Campo Novo do Parecis (410 km de Cuiabá), dias antes da recuperação. Ao ser questionado, um dos suspeitos confessou que levaria o veículo até o município de Pontes e Lacerda (300 km de Cuiabá), e que para isso receberia uma quantia de R$ 5 mil. Os detidos já tinham passagens criminais, por tráfico, lesão corporal e porte ilegal de arma e foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Porto Esperidião.

Já a segunda apreensão ocorreu por volta de 16h30, a mais de 200 km de Porto Esperidião. Durante rondas pela MT-199, ainda em Vila Bela da Santíssima Trindade, os operadores de fronteira tentaram abordar uma caminhonete S10 que trafegava pela via, porém o condutor não respondeu aos sinais de parada. O suspeito tentou escapar, mas, em seguida parou o veículo e entrou em uma região de mata fechada e conseguiu fugir.

Durante a vistoria do veículo, a equipe encontrou duas menores no banco do passageiro da caminhonete. Após checagem via Centro de Operações do Gefron, os policiais identificaram que a caminhonete havia sido roubada em Barra do Bugres (166 km de Cuiabá), dias antes da apreensão. As menores foram encaminhadas à delegacia da Polícia Civil de Vila Bela.

O primeiro veículo, uma S10 LTZ, está avaliado em R$ 280 mil e o segundo pode valer até R$ 106 mil. O que significa um prejuízo às organizações criminosas de ao menos R$ 386 mil. Em ambos os casos, os veículos apreendidos foram levados para a delegacia de Polícia dos respectivos municípios de ocorrência.

Em 2021

No ano passado, o Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron), aumentou em 18,5% a quantidade de veículos apreendidos e recuperados durante ações de combate ao tráfico de drogas na região de fronteira com a Bolívia, em um comparativo com o ano anterior.

Conforme o balanço anual, em 2020, as equipes fizeram a recuperação e apreensão de 335 veículos, roubados ou envolvidos em ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas. Em 2021, o número subiu para 397, o que equivale a pelo menos um veículo por dia. Foram 62 veículos a mais que o ano anterior.