Governo garante melhorias em 1,1 mil km de rodovias com concessão e parcerias pedagiadas

O Governo de Mato Grosso, por meio das ações articuladas pela primeira-dama Virginia Mendes, investe na primeira infância. Durante todo o ano passado, a primeira-dama realizou inúmeras ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento das crianças carentes do Estado, por meio do programa SER Criança, criado por ela.

Uma das principais iniciativas é a obra do primeiro centro de atendimento SER Criança, que funcionará em Poconé, distante cerca de 104 quilômetros de Cuiabá. A licitação da obra já está em andamento e devem começar em breve.

Atualmente, a prefeitura do município de Poconé atende 600 crianças em um prédio locado. Depois que o SER Criança estiver estiver pronto, a previsão é ampliar o número de atendimentos para crianças carentes, no contraturno escolar, com atividades como aulas de música, dança, esportes, artes, reforço escolar, desenvolvimento cognitivo e pessoal. Também serão ofertados atendimentos na área de saúde, uniformes e alimentação.

A primeira-dama esteve no local em outubro de 2020 para conhecer o projeto da obra e garantir que as crianças tenham um espaço pedagógico da melhor qualidade. Após Poconé, Virgínia Mendes irá estender o projeto para os demais municípios do Estado.

“Eu sou apaixonada por crianças e este é um público que eu cuido e olho com muito amor e carinho. Por meio do SER Criança queremos ajudar nossas meninas e meninos a terem um espaço com diversas atividades pedagógicas, lúdicas, acesso ao esporte, tudo será preparado com o melhor. Da mesma forma que eu cuidei pessoalmente do Siminina, quando estava na Prefeitura de Cuiabá, farei isso para as crianças mato-grossenses”, destacou a primeira-dama Virginia Mendes.

Além da estrutura física, as mães das crianças atendidas pelo projeto também receberão um benefício mensal, de até R$ 120 reais, depositado no cartão do SER Criança que integra o programa SER Família.

Terão direito ao repasse de renda, as mães chefes de família, em situação de vulnerabilidade, e com filhos de até 12 anos. O objetivo é auxiliar essas mães na compra de alimentos, roupas, material escolar e outros itens de primeira necessidade.

Infância Feliz

Em ação promovida através do SER Criança, a primeira-dama nunca se esquece dos pequenos nas datas comemorativas. Em 2020, ela esteve nos municípios de Alto Araguaia, Poconé, Primavera do Leste e Torixoréu para fazer a entrega de mais de 6 mil brinquedos em comemoração ao Dia das Crianças.

Virginia Mendes também esteve na aldeia Sangradouro e na aldeia Wazare, beneficiando as crianças indígenas. A ação atendeu ainda entidades filantrópicas que trabalham com crianças carentes em Cuiabá e o aterro sanitário de Várzea Grande.

Entre bonecas, super heróis, jogos de tabuleiro e bolas, crianças de até 12 anos receberam os presentes adequados para cada idade, junto com uma sacola de doces e chocolate.