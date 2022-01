Governo homenageia Nico Baracat com construção de Escola Estadual no valor de R$ 5.756 milhões

Com capacidade para atender 800 alunos, foi lançada pelo Governo do Estado de Mato Grosso em parceria com o Município de Várzea Grande que cedeu a área para a obra da nova Escola Estadual Ernandy Maurício Baracat de Arruda (Nico Baracat) que será instalada no Bairro Nova Fronteira, região Sudoeste de Várzea Grande.

Tradicional em Várzea Grande, a Família Baracat será homenageada e sua história eternizada com a construção da “Escola Estadual Ernandy Maurício Baracat de Arruda”. A Ordem de Serviço para o início das obras foi assinada, pelo secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Alan Porto e pelo prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat em concorrida solenidade que contou com a presença de vários vereadores e secretários municipais.



Com prazo de execução de 360 dias, a unidade estadual está orçada em R$ 5.756.276,58, e homenageia o pai do prefeito Kalil Baracat, motivo de orgulho para a família.

“Uma homenagem justa que alcança não somente a imagem do meu pai Nico Baracat que morreu trabalhando por este Estado, mas também minha avó Sarita Baracat, que foi uma grande educadora e me ensinou que somente a educação muda a vida das pessoas”, pontuou Kalil Baracat em nome da família, lembrando que mais do que homenagear o seu pai, “Uma escola abre oportunidades, cria esperança, gera felicidade, garante cidadania e transforma vida de todos que convivem no seu entorno, no seu dia a dia e na formação de novos homens e mulheres”, frisou Kalil Baracat.

Mãe do prefeito Kalil Baracat e viúva de Nico Baracat – homenageado, Cleonice Sarat Baracat, declarou emocionada que “a homenagem significa muito para a família por reconhecer a dedicação de Nico Baracat em sua vida pública, assim como da mãe dele, dona Sarita. Ambos eram apaixonados por educação e por fazer o bem a quem mais precisava”, declarou.

Nico Baracat foi vereador, vice-prefeito, deputado estadual e faleceu enquanto secretário de Estado de Cidades em acidente automobilístico enquanto trabalhava.



Segundo o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, a homenagem foi um compromisso do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e, do vice-governador Otaviano Pivetta, e anunciou novos investimentos no setor educacional de Várzea Grande.



“Em reunião de redimensionamento da Educação, o governador Mauro Mendes e o vice Otaviano Pivetta, se comprometeram a homenagear a história da Família Baracat – que se funde com a de Várzea Grande e sua luta por uma educação de qualidade, com a primeira escola a ser construída no município. Esse é um investimento de mais de R$ 5 milhões que não vai parar por aí. Estamos investindo também na infraestrutura de mais duas unidades estaduais na cidade, a Escola Dunga Rodrigues e outra unidade no bairro são Simão, que são antigas demandas do município”, declarou Alan Porto.

“Projetos como este quando saem do papel são motivo de orgulho, pois são investimentos que estão chegando na ponta e vão contribuir para o ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. As quadras eram esperadas há mais de 20 anos e agora podemos dizer que é um sonho realizado para os estudantes e diretores”, destacou o secretário de Educação, Alan Porto.

Alan Porto lembrou que o governador Mauro Mendes é um visionário que sabe a importância de gerenciar um Estado como Mato Grosso pelo bem de todos e sempre voltado pelo melhor e mais próspero. “Mato Grosso está em boas mãos e sob o comando de alguém comprometido com o melhor para todos”, disse o secretário de Educação de Mato Grosso.

Falando em nome da Câmara Municipal de Várzea Grande, Professora Eucaris Arruda (MDB), disse que com a obra quem ganha é a sociedade. “É um momento de muita alegria, uma grande conquista para toda a comunidade escolar. Precisávamos de uma nova escola, mas a estrutura antiga era inadequada e já não atendia a demanda atual. Agora teremos uma nova estrutura que com certeza será semelhante as das escolas municipais de Várzea Grande que são ótimas. Só investimento em educação tornarão o município mais forte e próspero e sua população com maiores oportunidades de sobrepor as adversidades de toda uma vida”, disse.

O presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, Fábio Tardin (DEM) agradeceu ao governador Mauro Mendes e ao secretário Alan Porto “pelo empenho e pelo novo modo de fazer educação” e ressaltou a qualidade do ensino no município. “Só temos elogios à educação municipal, conduzida pelo prefeito Kalil Baracat e pelo secretário de Educação Silvio Fidélis, tanto na qualidade de ensino quanto na qualidade da infraestrutura das escolas. Tenho certeza, esta obra, agora estadual irá somar e beneficiará em muito, nossas crianças”.

Para o vereador Cleiton Nassardem Sardinha (PTB), líder do prefeito na Câmara de Vereadores, “a parceria entre Executivo e Legislativo municipal é real e trabalha em prol da população de Várzea Grande. Com mais essa obra fortaleceremos o ensino no município e abrimos caminho para novos investimentos essenciais para o fortalecimento da educação e melhoria dos indicadores sociais”, disse.

Ao final da do evento de assinatura da ordem de serviço que ocorreu no gabinete do prefeito Kalil Baracat, em Várzea Grande, o chefe do Executivo Municipal destacou ações executadas em sua gestão e pelo Governo do Estado.

“Assim como o Governo do Estado está trabalhando para que Mato Grosso tenha uma das 10 melhores educações do país nos próximos cinco anos, nossos esforços pela educação de Várzea Grande que busca incansavelmente bons índices educacionais também são perseguidos. Tenho muito do que estamos construindo, dos quilômetros de asfalto que estamos entregando a parceria do Governo do Estado, das emendas parlamentares dos senadores Jayme Campos, Wellington Fagundes e Carlos Fávaro, de todos os deputados federais e estaduais. Mas tenho certeza que vai encher meu coração e minha alma de orgulho em poder dizer que nós ajudamos a mudar a história da Educação em Várzea Grande e em Mato Grosso. Pois nossos índices contribuem e isso não tem preço”, ressaltou.

Kalil Baracat citou ainda os demais investimentos que têm sido executados na educação pelo Estado, desde a construção de novas escolas e reforma geral nas existentes, convênios para melhorias de unidades educacionais até a aquisição de um sistema estruturado de ensino/avaliação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das instituições educacionais mais respeitadas do país.

“Queremos e vamos avançar mais ainda em todos os setores, saúde, educação, esporte, social, infraestrutura entre outros, porque Várzea Grande precisa e merece crescer e se tornar cada vez mais imponente e importante no cenário local e nacional e vamos conseguir isto porque construímos pontes de relacionamento com todos os Poderes e com pessoas de bem que querem o melhor pela cidade e por sua gente”, concluiu Kalil Baracat.