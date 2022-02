Governo homologa três lotes do MT Iluminado com economia de 38%

O Governo de Mato Grosso homologou o resultado de três lotes do Pregão Eletrônico Internacional 19/2021, referente ao programa MT Iluminado. O programa visa modernizar o Parque de Iluminação de Mato Grosso, com a substituição de 385.489 lâmpadas de LED, nos 136 municípios que aderiram à ação do Governo.

Foram homologados o resultado dos Lotes 1, 2 e 3, vencidos pela empresa Unicoba Energia S.A., que apresentou o menor preço e a documentação necessária. No total, o Governo irá pagar R$ 140.633.518,58 por esses três lotes, uma economia de 38% em relação ao valor inicial dos lances, que era de R$ 227.319.190,60.

A sessão de julgamento do quarto lote terá continuidade nesta terça-feira (22.02), às 08h30. Este lote ainda não foi encerrado, devido a necessidade de um maior prazo para análise de documentos e recursos apresentados.

De acordo com o governador Mauro Mendes, investir em iluminação pública de qualidade é investir na melhoria de vida da população. “Uma cidade mais bem iluminada aumenta a segurança dos cidadãos, que passam a circular mais pelas ruas. Isso movimenta o comércio, estimula a prática de esportes, estimula o lazer, melhora a autoestima das pessoas”, afirmou.

O secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, destacou que as lâmpadas de LED também são mais econômicas e eficientes. “Essas lâmpadas são entre 50% e 70% mais eficientes que as lâmpadas à base de vapor de mercúrio, o que gera economia aos cofres públicos em longo prazo. Além disso, são importantes para a questão ambiental, porque as novas lâmpadas são muito menos nocivas ao meio ambiente”.

O primeiro lote consiste na aquisição de 225.628 luminárias de 60 Watts, enquanto os segundos e terceiros lotes contêm 59.948 luminárias de 100 e 150 Watts, respectivamente. Por fim, o quarto lote terá 39.965 luminárias de 200 Watts.

Todas as luminárias vêm com tomada para acendimento automático no período noturno, corpo em liga de alumínio injetado de alta pressão, pintura eletrostática resistente à corresão e garantia de qualidade total mínima de cinco anos, para todo o conjunto. As luminárias deverão ser fornecidas completamente montadas e prontas para serem conectadas à rede de distribuição.

A partir de agora, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) irá formalizar convênios com as prefeituras municipais para o repasse das luminárias. O Estado irá fornecer as lâmpadas aos municípios, que ficarão responsáveis pela instalação. A expectativa é que as lâmpadas sejam entregues em até sete meses.

A Sinfra-MT irá publicar uma cartilha em seu site, para orientar os municípios sobre o processo.