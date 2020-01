Governo inaugura nesta sexta-feira Anel Viário de Rondonópolis

O MT Hemocentro encerrou o ano de 2019 com mais de 40 mil coletas de doações de sangue e mais de 12 mil tratamentos de pessoas portadoras de doenças do sangue em seu ambulatório. Além disso, o banco de sangue realizou cerca de 30 mil distribuições de hemocomponentes do sangue para as unidades públicas de transfusão – localizadas na baixada cuiabana – e para as 15 unidades de coleta e 29 agências transfusionais, que atendem a população de 94 municípios do interior do Estado.

Toda essa estrutura funciona o ano todo e promove campanhas externas e internas para coletar doações que têm o objetivo de manter o estoque de bolsas de sangue e abastecer os hospitais e prontos-socorros públicos no Estado.

Em 2019, foram realizadas 46 campanhas externas, por meio da equipe que compõe o hemobus (ônibus de coleta externa); a unidade móvel percorreu 11 cidades, 13 órgãos públicos, 15 empresas particulares e atuou em três mutirões em bairros de Cuiabá e Várzea Grande, com o apoio da iniciativa privada.

No mesmo período, o MT Hemocentro realizou 37 campanhas internas em parceria com cinco órgãos públicos e com 28 empresas particulares.

De acordo com dados estatísticos da unidade especializada, pessoas do sexo masculino são os que mais fazem doações de sangue, com a participação de 22.981 doadores; já pessoas do sexo feminino registram 17.255 doações.

Em relação à faixa etária, o público que mais doa sangue tem idade acima de 29 anos, com um total de 25.688 doadores e, na faixa etária entre 18 a 29 anos, foram 14.521 doadores.

A diretora do MT Hemocentro, Gian Carla Zanela, destaca a importância das parcerias com empresas, órgãos públicos e instituições religiosas e representativas de classes para a manutenção desse serviço fundamental para milhares de pessoas que dependem de transfusão de sangue para sobreviver. Ela ressalta ainda o esforço de toda a equipe técnica do MT Hemocentro, que dedica esforços para realizar um serviço eficiente e altamente seguro à população, via Sistema Único de Saúde (SUS).

“O banco de sangue público estadual depende de todos, servidores e sociedade em geral, pois a doação tem de ser voluntária, sendo necessário manter o espírito de mobilização e de solidariedade todos os dias; essa é uma missão que temos de cumprir sempre”, declarou.

A unidade especializada tem em sua estrutura física e operacional os serviços de: hemorrede; a gerência de doação de sangue; cinco laboratórios; coleta de doação de sangue e de aférese; captação de doadores; triagem de doadores; cadastramento de doadores de sangue por aférese e de medula óssea (Redome); estoque de coletas; distribuição das coletas produzidas; resfriamento; armazenamento, ambulatório de transfusão para pacientes com doença de sangue; farmácia de alto custo para atender aos pacientes cadastrados e núcleo de educação continuada.

Serviço

O MT Hemocentro está localizado na Rua 13 de Junho, nº 1055, Porto, em Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (65) 3623-0044, ramal 220, 221 e 225.