Governo inaugura unidade móvel de Saúde da Mulher e anuncia ações do Outubro Rosa

Foto: Marcos Lopes

A Assembleia Legislativa realizará nos dias 7 e 8 deste mês o VI Simpósio sobre a Dislexia- Dislexia em diferentes perspectivas 2021. As inscrições estão disponíveis neste link.

Trata-se de uma iniciativa, liderada pelo deputado estadual Wilson Santos (PSDB), que alcança o sexto ano seguido de realização diante do interesse do parlamentar em manter a educação inclusiva no debate político. O evento começa às 7h, na Sala das Comissões 202, da Assembleia Legislativa. Das 9h as 10h haverá um fórum com o debate “Dislexia e as Políticas Públicas” com a participação dos deputados Wilson Santos e Janaina Riva (MDB).

Haverá a participação on-line dos deputados federais Rejane Dias (PT)- pelo Piauí; Diego Garcia (Podemos)- pelo Paraná, e também do deputado estadual pela Bahia, Paulo Câmara (PSDB).

O evento, neste ano, contará com a participação da deputada federal pela Argentina, Karina Banfi.

Presença internacional

No período das 14h às 15h, acontece o debate “Dislexia e as políticas de educação inclusiva” com a participação de estrangeiros que atuam em defesa do tema.

Ainda, a participação da presidente da Associação Brasileira de Dislexia, a fonoaudióloga Maria Ângela Nico; a presidente da Associação da Dislexia de Buenos Aires (Argentina), Letícia Altuna; a professora do Departamento de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa, Helena Serra, e também de Vânia Pavão, esta última professora do curso de graduação em fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Abertura e palestras

O VI Simpósio da Dislexia será aberto oficialmente às 19h do dia 7, no Plenário da Assembleia Legislativa, com duas palestras. A primeira será conduzida pelo publicitário Felipe Ponce, com o tema “Como ser aluno com dislexia no Brasil”.

A segunda abordará o tema “Educação e os Impactos no retorno às aulas” com a doutora em neurociências e pesquisadora da Universidade de Campinas (Unicamp), Sylvia Ciasca.

Debates e minicursos

No segundo dia do VI Seminário da Dislexia, em 8 de outubro, a pauta será “Dislexia e as Políticas Públicas em Mato Grosso” que vai ter o deputado Wilson Santos como mediador e a participação dos secretários de Estado Alan Porto (educação), Gilberto Figueiredo (saúde) e Rosamaria de Carvalho (assistência social).

A partir das 14h, começará seis minicursos na plataforma EAD (Educação à Distância) da Escola do Legislativo com os seguintes temas:

“Como construir um plano de aula inclusivo”,

“Educação Matemática: é possível aprendizagem socioemocional e estimulação das funções executivas”

Tertúlia Dialógica Literária – uma estratégia para estudantes disléxicos

A importância do treinamento auditivo para pessoas com dislexia

Identificando crianças com sinais de dislexia

Dificuldades e dislexia: equipe interdisciplinar e a saúde mental

Haverá ainda duas palestras no dia 8/10, a partir das 19h, com os temas “Educação Inclusiva é preciso” e “Dislexia no Brasil e seus impactos sociais”.