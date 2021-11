Governo incentiva servidores a empreender no serviço público

Após um mês inteiro dedicado à inovação, chegou ao fim, nesta quinta-feira (04.11), a ação Outubro MoviMente, promovida pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) em celebração ao dia do servidor público, 28 de outubro.

Ao todo, foram realizados 21 eventos que reuniram mais de 30 convidados, profissionais de referências nacionais e locais e com atuação nas áreas do direito público, tecnologia, gestão, design de serviços e games. A maior parte dessas realizações foi transmitida ao vivo pelo canal da Seplag-MT no YouTube. Confira aqui a playlist completa.

Mais de 40 equipes se inscreveram para o Desafio de Inovação “Melhore o seu ambiente de trabalho”, lançado durante a abertura do Outubro MoviMente, no final de setembro, que propôs aos servidores do Executivo estadual a apresentação de soluções para situações que geram problemas no dia a dia.

Nesta sexta-feira (05.11), as ideias mais criativas e que comprovadamente resolveram conflitos nos ambientes de trabalho foram reconhecidas e receberam um prêmio simbólico de forma a homenagear aqueles que buscaram inovar na administração pública.

“Tivemos um grande alcance com os eventos do Outubro MoviMente. Somente no canal da Secretaria no YouTube foram mais de duas mil visualizações. Recebemos um retorno muito positivo dos convidados e também dos participantes do evento que embarcaram nessa jornada do autoconhecimento e da inovação no setor público”, comentou o titular da Seplag, Basílio Bezerra.

De acordo com o secretário adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas, Sandro Brandão, o mês foi muito rico em ações que movimentaram a administração pública.

“Encerramos com a premiação do desafio de inovação que mostrou que transformar ideias em ações é para pessoas com espírito empreendedor, e que se não fizermos a transformação alguém a fará e seremos apenas expectadores do sucesso de quem fez. É possível inovarmos em pequenas e grandes soluções, basta movimentar, transformar as ideias em resultados concretos”, salientou Brandão.

Nesta sexta-feira (5), as ideias mais criativas e que comprovadamente resolveram conflitos nos ambientes de trabalho foram premiadas. Foto por Nayara Takahara | Seplag

Confira os projetos vencedores do Desafio de Inovação:

1º lugar – Secretaria de Segurança Pública (Sesp-MT)

Projeto: “Qual a solução?”

Segundo a equipe, o projeto apresentado trata-se de uma ferramenta gamificada desenvolvida para auxiliar os setores governamentais a realizar uma gestão documental efetiva e para diagnosticar, de forma criativa, as dificuldades para a implantação de uma gestão documental, estimulando a escuta ativa e engajando os servidores a buscar soluções de forma colaborativa e de maneira autodidata.

“Nos dedicamos muito nesse projeto. Já era um desejo nosso criar uma ferramenta que pudesse auxiliar”, disse a servidora da Sesp Alessandra Oliveira, representando o grupo.

2º lugar – Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec-MT)

Projeto: “Capacitação com qualidade de vida e resultados”

Conforme a idealizadora deste projeto, seu objetivo é conciliar a necessidade de capacitação continuada do servidor público com a manutenção da qualidade de vida, nos casos específicos de cursos finalísticos realizados no período noturno e nos finais de semana.

“O projeto partiu da necessidade de encontrar uma solução que fosse adequada para todos os envolvidos. Contei com o apoio da nossa diretoria para implementar o primeiro protótipo”, relatou a servidora da Politec Andrea Abílio Diniz Neuenschwander.

3º lugar – Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag-MT)

Projeto: “Localiza-se”

De acordo com seus autores, este projeto tem como objetivo facilitar para o público externo e interno a localização das unidades administrativas da Secretaria de Planejamento e Gestão ao disponibilizar mapas e placas de identificação que contenham, entre outras informações, um QR Code que direcione o usuário ao Portal de Serviços do Estado.

“Acreditamos que o nosso projeto é uma necessidade que pode atender o público interno e externo que busca o Centro Político ou algum serviço das secretarias”, contou a representante do projeto e servidora da Seplag, Aline Adriane Lemes.

Equipe organizadora do Outubro MoviMente. Da esquerda para a direita: Rebecca Gomes, Gabriela Rodrigues, Angélica Monteiro, Washington da Silva e Flávia Pimenta. Foto por Nayara Takahara | Seplag

Para as organizadoras da ação e servidoras da pasta, Flávia Pimenta e Angélica Monteiro, a realização superou todas as expectativas. “Nós idealizamos o Outubro MoviMente já em meados de setembro e contamos com convidados ilustres da Enap, do Governo e Prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro. A colaboração da Olivia Boretti e dos demais convidados foi essencial para o sucesso do nosso evento”, ressaltou Pimenta ao dizer ainda que a equipe já se organiza para novas ações no próximo ano.

“Nossa página na internet está quase pronta e será lançada muito em breve e com conteúdo diverso, entre os quais há cursos voltados para a área de inovação em práticas públicas; também está prevista a publicação do marco legal de inovação do Estado, o lançamento do edital de um prêmio, entre outros projetos”, resumiu Monteiro.