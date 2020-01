Governo investe em capacitação e fomenta desenvolvimento para pequenos empreendedores

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, de 24 de dezembro de 2019 a 1º de janeiro de 2020, a 255 acidentes automobilísticos, sendo que destes, 202 foram com motocicleta. Somente no feriado de Natal (25.12), o CBMMT recebeu mais de 40 chamados de acidente veicular, já no dia 31 do mesmo mês, foram 30 chamados.

Na terça-feira (24.12) a unidade de Campo Verde (11ª CIBM) atendeu a um grave acidente envolvendo dois veículos que colidiram frontalmente na MT-251, cerca 20 km do município. No local haviam três vítimas; duas foram conduzidas para o Hospital Municipal de Campo Verde e a outra vítima foi conduzida às pressas para o Pronto Socorro de Cuiabá pelo Águia do Ciopaer.

No feriado do Natal (25.12), outro grave acidente na MT-249 deixou cinco mortos e quatro feridos.

No dia 26, a mesma unidade atendeu três vítimas de um carro que capotou na MT-251, sentido Chapada dos Guimarães. No local haviam três vítimas, sendo necessária a retirada de uma vítima que estava dentro do veículo.

Já no domingo (29.12), a unidade de Sinop (4º BBM) socorreu cinco ocupantes de um veículo que caiu em uma valeta. Todas as vítimas estavam conscientes, mas com ferimentos leves e moderados. A família foi encaminhada ao Hospital Regional de Sinop.

No último dia de 2019 (31.12), a 9ª CIBM, em Jaciara, foi acionada para o atendimento de uma ocorrência de desencarceramento na estrada que dá acesso ao Distrito de Irenópolis, em Juscimeira. O condutor do veículo perdeu o controle e colidiu com uma árvore.

Outro acidente em Nova Mutum deixou uma vítima em óbito e quatro feridas. O veículo capotou na tarde de terça-feira (31.12), por volta das 13h, na MT-249, a aproximadamente 47 km da cidade. Haviam cinco ocupantes no carro, que seguia sentido Nova Mutum, quando o condutor do veículo perdeu o controle e chocou contra uma árvore.

O CBMMT fez o atendimento com duas viaturas de resgate, sendo necessário acionar uma guarnição extra. Das cinco vítimas, uma mulher de 49 anos veio a óbito. Foi preciso realizar o desencarceramento de duas vítimas que ficaram presas nas ferragens. Três vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Nova Mutum. A família retornava de Rondônia para Colíder, onde residem e planejavam passar a virada de ano.