Governo investe R$ 11,8 milhões para retomada de obras de escolas em Rondonópolis

A Polícia Militar prendeu na manhã deste sábado (26.10) os quatro suspeitos de um roubo em uma chácara no Distrito do Sucuri, em Cuiabá. A ação contou com equipes do 1º e 10º Batalhões da PM, além do apoio da Rotam, que recuperaram dezenas de produtos roubados e uma caminhonete Chevrolet S-10. Um foragido da justiça também foi capturado.

As prisões ocorreram em Cuiabá, em uma clínica de recuperação de dependentes químicos, no bairro Ribeirão do Lipa, e em um lava-jato, no Jardim Colorado. Foram presos o diretor da clínica, G.N.D. (40 anos) e H.C.V. (23) e R.F.S. (23), e no lava-jato, A.V.O.D.S. (23). No momento da abordagem policial, 27 pessoas estavam na clínica e, além dos suspeitos, os agentes flagraram V.A.O. (41), que tinha mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal de Nova Mutum (238 km de Cuiabá).

Conforme narrativa dos policiais no boletim de ocorrência, as diligências começaram com a localização da caminhonete, que estava abandonada em uma rua do bairro Jardim Mariana. Logo depois, prosseguiram com o sinal de monitoramento da tornozeleira de um dos presos, A.V.O.D.S.

O equipamento apontou que durante a madrugada, ele havia passado pelo local onde o veículo foi deixado, em um endereço no bairro Ribeirão do Lipa e pela manhã em um lava-jato no Jardim Colorado, onde foi preso. Com ele, os policiais encontraram a chave da caminhonete e R$ 749 do roubo.

Na clínica, os policiais prenderam os demais envolvidos e encontraram dois revólveres, supostamente, as armas usadas no roubo, e 11 munições. As armas estavam com G.N.D. Também estavam lá o celular da vítima, dono da chácara assaltada, um drone e outros objetos, também produtos desse roubo.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.