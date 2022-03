Governo investiu R$ 2,8 milhões na modernização dos Escritórios Regionais de Saúde

O Governo de Mato Grosso investiu, nos últimos três anos, R$ 2,8 milhões na reforma e ampliação dos Escritórios Regionais de Saúde de Alta Floresta, Cáceres, Pontes e Lacerda, Sinop e Peixoto de Azevedo. Realizados por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), os investimentos integram o projeto de modernização da infraestrutura da rede estadual de saúde, cujo objetivo é oferecer um serviço de mais qualidade à população.

“Trabalhamos muito nos últimos três anos para ofertar à população unidades de saúde mais modernas e equipadas. Além de beneficiar os servidores com um espaço adequado de trabalho, as reformas nos Escritórios Regionais de Saúde melhoram o atendimento dos usuários do SUS, que contam com essas unidades para acessarem os serviços de saúde no Estado”, disse o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Entre maio de 2019 e julho de 2020, foram investidos R$ 1.596.724,86 na construção da Rede de Frio do Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta. A diretora da unidade, Evania Maria Romano, conta que o local ganhou diversos equipamentos como câmaras cientificas para armazenamento de vacina e freezers.

“Essa nova estrutura permite o armazenamento e distribuição em temperatura adequada de vacinas, soros e imunoglobulina para os munícipes da região de Alto Tapajós. Sou servidora desde de 2003 do Escritório e estou presenciando na saúde do Estado o que nunca presenciei. Isso me deixa feliz, pois estou diretora por acreditar nesta gestão”, ressalta Evania.

O Escritório de Cáceres passou por reparos, adequações e modernização entre outubro de 2019 e setembro de 2020. Neste período, foram aplicados R$ 400 mil no local e realizada a troca de telhado, pintura das paredes, instalação de piso e forro, além de revestimento, melhoria na parte elétrica e esquadrias.

De outubro de 2019 e setembro de 2020 o investimento de R$ 350 mil no Escritório de Pontes e Lacerda possibilitou a troca de telhado, pintura da unidade, a troca de piso e forro, realização de revestimento, adequação da parte elétrica e esquadrias. O escritório de Sinop e Peixoto de Azevedo passaram pelas mesmas melhorias neste período; o investimento foi de R$ 336 mil e 186.589,30, respectivamente.

A diretora do Escritório Regional de Saúde de Sinop, Elaine Morita, avalia positivamente as melhorias e destaca o benefício ao servidor. “Temos espaços ampliados com 15 salas e um auditório com capacidade para cerca de 40 pessoas. Tudo isso coopera para os servidores ficarem bem acomodados em ambientes climatizados, inclusive com mobiliários e equipamentos mais adequados, com condições de trabalho adequadas e humanizadas, possibilitando melhor desempenho das atividades laborais das equipes técnicas”, pontua Elaine.

Mais obras

Em 2022, a SES irá reformar e ampliar a Rede de Frio do Escritório Regional de Sinop. A obra está estimada em R$ 4 milhões. Com um investimento de R$ 8 milhões, a secretaria irá construir uma nova sede para o Escritório Regional de Tangará. A expectativa é para que as duas obras iniciem ainda no primeiro semestre do ano.