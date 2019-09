Governo lança edital para credenciar médicos legistas para atender população do interior

Professores e alunos das cinco escolas estaduais selecionadas na XI Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Mecti), da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) participaram na sexta-feira (13.09) do 1º Agroday, evento realizado pelo Instituto Farmun.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Nilton Borgato explica que o objetivo foi fazer com que os alunos vivenciassem um dia de campo e conhecessem de perto como funciona uma fazenda. No total, participaram da visita 150 pessoas, entre alunos e professores.

Os estudantes puderam conferir na prática como funciona a colheita de algodão, o que é uma área de preservação permanente (APP) e como funciona o ciclo da agricultura, entre outros temas. Além disso, tiveram duas palestras com os tema: ‘O agro como ele é’, e ‘O que é Agrihub’, entre outros.

Borgato destaca que essas ações proporcionam aos estudantes um conhecimento na prática o que é de extrema relevância, pois permite que eles observem o ambiente real de uma fazenda em pleno funcionamento, além de verificarem sua dinâmica, organização e todos os fatores teóricos implícitos no processo produtivo.

O estudante, João Victor, ficou impressionado com a preocupação do produtor rural com os funcionários, com a preservação das APPs e com os animais. “É possível perceber que aqui na fazenda as pessoas se preocupam com a atividade agrícola e pecuária, mas também estão comprometidas em preservar o meio ambiente”, afirmou.

Já a estudante, Renata Araújo, percebeu a importância do reflorestamento. “Foi só chegar à área de APP para perceber a mudança na temperatura. Não damos importância para as flores e árvores e elas fazem toda a diferença no nosso planeta”.

Uma das fundadoras do Instituto Farmun, Nayara Scheffer relatou que a primeira ideia em fundar o Instituto foi para aproximar as pessoas do agro. “Somos a segunda geração de famílias de agricultores e víamos muitas informações erradas sobre o agro. Por isso, resolvemos mostrar que o agro não é nada daquilo que as pessoas falam”.

A superintendente de Desenvolvimento Cientifico, Tecnológico e de Inovação, da Seciteci, Lecticia Figueiredo destaca que os estudantes voltaram impressionados com a estrutura da fazenda e muito satisfeitos com todas as informações e conhecimentos compartilhados pelo Instituto Farmun.

“Essa parceria público-privada é bem positiva, porque somamos esforços para realizar a XI Mecti, esse ano é a primeira vez que recebemos um aporte financeiro para as feiras de ciências das escolas públicas. Deste modo, com esse aporte financeiro as escolas conseguem realizar uma feira mais preparada e dar subsídios para os alunos criarem os projetos, porque sabemos que as escolas não tem recurso básico para esse tipo de custeio”, afirmou a superintendente.

Nayara destaca que o objetivo do Instituto é criar experiências e esclarecer a população que o agricultor preserva muito o ambiente em que vive e trabalha.

“O Agroday é o primeiro projeto do Farmun e acreditamos que trabalhar com os estudantes trará grandes benefícios no futuro. Porque fazer essa conexão com esse público irá desmitificar que o agricultor somente destrói o meio ambiente”, disse Nayara.