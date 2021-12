Governo publica edital para construção do Hospital Regional de Juína

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), publicou na edição do Diário Oficial que circulou nesta quinta-feira (02.12) o aviso de abertura do edital de licitação para a construção do Hospital Regional de Juína, estimada em R$ 119 milhões.

“Estamos corrigindo um erro histórico. Era muito injusto Juína e região não terem um hospital de referência do Estado. Estamos consertando esse equívoco para garantir o atendimento de média e alta complexidade aos moradores de Juína e das cidades do entorno. Com essa, e todas as demais ações que estamos realizando em todas as regiões do Estado, estamos conseguindo fazer funcionar a saúde em Mato Grosso”, destacou o governador Mauro Mendes.

A licitação ocorrerá na modalidade concorrência, ou seja, ganha aquela que apresentar o menor preço. As empresas interessadas em concorrer ao certame devem seguir as regras estabelecidas no edital.

“Essa é a primeira etapa para a realização de um grande feito na região de Juína. Os novos Hospitais Regionais já nascem maiores e mais modernos do que os demais hospitais que temos na Rede Estadual. Este Governo prometeu fazer a Saúde funcionar e está cumprindo a promessa”, declarou o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

O edital ficará disponível na Coordenadoria de Aquisições, da Superintendência de Aquisições e Contratos, no horário de expediente (das 8h às 18h), e também poderá ser acessado pelo Portal de Aquisições.

A sessão de concorrência está marcada para o dia 03 de janeiro de 2022, às 9h40, na sala de licitações da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), situada no Centro Político Administrativo, Rua C, Bloco III.

A estrutura

O Hospital Regional de Juína contará com 111 leitos de enfermaria e 40 UTIs, entre adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento na média e alta complexidade.

A unidade de Saúde também vai ter 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia.

Saiba quais foram os investimentos do Governo de MT em Juína

O Governo de Mato Grosso já entregou máquinas e equipamentos para a agricultura familiar de Juína. O município recebeu 3 patrulhas mecanizadas, 5 tanques resfriadores, 225 doses de sêmen bovino convencional e 50 prenhezes.

Pelo programa Ser Família, foram entregues 3.200 cestas básicas, entre os anos de 2020 e 2021, e 1.855 cobertores. Mais de 600 famílias do município foram beneficiadas com o auxílio do Ser Família Emergencial.

Na infraestrutura, foi entregue 1 motoniveladora e mais R$ 245 mil para manutenção da MT-183. E estão previstos três convênios para pavimentação urbana, no valor de R$ 610 mil, e outro para manutenção de estrada não pavimentada, em parceria com a prefeitura.

Já para a conclusão da reforma completa da Escola Estadual 9 de Maio, foram investidos R$ 2,1 milhões. E está prevista construção da nova escola indígena Enawenê Nawê, com investimento de R$ 3,3 milhões.

O Quartel do Corpo de Bombeiros foi totalmente reformado e entregue em 2019, junto com novos equipamentos e materiais, em parceria com o MPE. No município, a corporação também recebeu uma viatura para busca e salvamento.

Também está prevista a aquisição de 100 equipamentos de radiocomunicação digital para atender as forças de segurança da região. O valor inicial é de R$ 6,6 milhões em investimento.