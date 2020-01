Governo realiza entrega do COT UFMT nesta terça-feira (28)

A Superintendência da Escola de Governo, unidade vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), abre nesta terça-feira (28) as inscrições para curso EAD de curta duração sobre Direito Constitucional. O curso é direcionado para servidores de órgãos e entidades do Poder Executivo estadual. Ao todo, são ofertadas 250 vagas.

O objetivo do curso é atualizar o servidor sobre as normas vigentes do Direito Constitucional. A proposta é apresentar os principais conteúdos da área de maneira simples para que ele possa utilizá-lo em seu trabalho, bem como atualizar informações sobre o entendimento jurisprudencial dos Tribunais.

A capacitação será realizada on-line e tem uma carga horária total de 20 horas. Ela estará disponível no ambiente virtual de aprendizagem da Escola de Governo, com início no próximo dia 10 de fevereiro.

Para se inscrever o servidor deve procurar a Coordenadoria de Gestão de Pessoas do órgão em que está lotado e solicitar o código para efetuar a inscrição no site da Escola de Governo. As inscrições devem ser realizadas até o dia 09 de fevereiro.

Outras informações com a Coordenadoria de Gestão Educacional pelo telefone (65) 3613-3774 ou pelo e-mail: ead@seplag.mt.gov.br.