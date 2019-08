Mauro Carvalho recebe diretoria da AMM e ouve pauta de reivindicações

Uma nova reunião foi acordada com a presença do governador Mauro Mendes e secretários de Estado e deve ocorrer em cerca de 20 dias

Carol Sanford – A manutenção do diálogo foi o mote da reunião entre o Governo do Estado e a Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), nesta sexta-feira (16.08), no Palácio Paiaguás. Representantes da diretoria da associação foram recebidos pelo secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, e puderam explanar demandas referentes a todos os municípios.

Apesar de trazer demandas das áreas de infraestrutura e meio ambiente, o presidente da AMM, Neurilan Fraga, fez questão de destacar que o Governo está em dia com os repasses da Saúde aos municípios, referente ao ano de 2019. No mês de julho, foram repassados R$ 52,8 milhões.

“Preciso destacar que o Governo tem cumprido rigorosamente com os repasses da Saúde. Vemos o esforço também para quitar o passivo e reconhecemos isso. Acredito que através do diálogo encontraremos um denominador comum para resolver todas as questões e a população seja a grande beneficiada”, disse Fraga.

Carvalho pontuou que todas as demandas trazidas pelos prefeitos são consideradas positivas e muito importantes e serão encaminhadas da melhor forma possível pelo Governo. Uma nova reunião foi acordada com a presença do governador Mauro Mendes e secretários de Estado e deve ocorrer em cerca de 20 dias.

“Este Governo é municipalista e vamos traduzir as demandas em resultados para a sociedade mato-grossense. As pessoas vivem nas cidades e não dentro do Governo do Estado, por isso, trabalhamos junto com os municípios. Essa integração é fundamental para que tenhamos um governo coeso e com resultados muito melhores”, afirmou o chefe da Casa Civil.

O prefeito de Cáceres, Francis Maris, foi um dos gestores que participou da reunião e apontou ser de suma importância o estabelecimento de uma nova rodada de conversas com a administração estadual. Para ele, o diálogo, parcerias e integração com o Governo são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios e, consequentemente, do Estado.

“É fundamental o diálogo e a conversa, pois Estado e municípios são complementos, uma vez que o cidadão mora é no município e precisa de obras e serviços. Através da manutenção do diálogo e da conversa que construiremos a solução dessas demandas para fazer com que o Estado se desenvolva, uma vez que os municípios se desenvolvendo, o Estado também cresce”, asseverou.

Também participaram da reunião os prefeitos de Aripuanã, Jonas Rodrigues da Silva; Nova Brasilândia, Mariuza Augusta de Oliveira; Colíder, Noboru Tomiyoshi; Terra Nova do Norte, Valter Kuhn; Porto Estrela, Eugênio Pelachim; Santa Cruz do Xingu, Marcos de Sá Fernandes da Silva; Santo Afonso, Joabe Almeida dos Santos; Nobres, Leocir Hanel; Pontal do Araguaia, Gerson Rosa de Moraes; Dom Aquino, Valdécio Luiz da Costa; Nossa Senhora do Livramento, Silmar de Souza Gonçalves; e Canarana, Fabio Marcos Pereira de Farias.