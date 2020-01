Governo reequilibra as contas públicas e retoma confiança da sociedade

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

Com o tema “Conhecer para compreender diferenças”, a Assembleia Legislativa realiza no dia 7 de fevereiro o 1º Seminário da Educação Inclusiva, no município de Diamantino (184 km de Cuiabá).

O evento, organizado pelo deputado estadual Wilson Santos (PSDB), será realizado entre 8h e 18h, no auditório do campus da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) e integra as iniciativas da Câmara Setorial Temática da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa da qual o parlamentar é o autor.

Com a presença de professores universitários, psicólogos e pedagogos, o seminário vai realizar um ciclo de palestras e patrocinar debates a respeito de métodos de educação inclusiva para autistas, dislexos e outros.

Responsável em liderar, nos últimos quatro anos, debates públicos pela inclusão de autistas e dislexos na educação e círculo social, o deputado Wilson Santos dará uma palestra às 9h30 com o tema “Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência”.

O parlamentar avalia que o debate contribui para a educação ser mais colaborativa. “É uma realidade conviver com as diferenças. Os autistas, dislexos e portadores de síndrome de down precisam ser inseridos na sociedade, compreendidos pelas suas diferenças e particularidades para que possam explorar seu potencial intelectual. E é na escola que começa esse processo de integração e desenvolvimento”, disse.

Em seguida, às 10h, será a vez da presidente da Organização Não Governamental Azul de Mato Grosso, Juliana Fortes, conduzir a palestra com o tema “Contemplando o Autismo”.

O professor Riguel Brum dará a palestra com o tema “Importância da Escola Bilingue de Surdos: do Direito à Prática”.

O evento recomeça às 14h30 com a palestra “Metodologia de Ensino Adequado para garantir a educação inclusiva para pessoas com deficiência visual” coordenada pelo professor Ângelio Alberto dos Santos Lima.

A presidente da Associação de Dislexia em Mato Grosso, Gabriely Andrade, dará uma palestra abordando dislexia. Ainda haverá as palestras “Como identificar o aluno com deficiência de aprendizagem” e “Possibilidade e limitações do aluno com deficiência de aprendizagem”.