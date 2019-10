Governo transfere R$ 28,9 milhões aos Fundos Municipais de Saúde

Mato Grosso oferta 1.702 vagas de emprego nesta semana. Aqueles que estão em busca de uma oportunidade de trabalho podem procurar os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT) espalhados pelo Estado.

Os moradores de Cuiabá e Várzea Grande têm 81 oportunidades de emprego para o público em geral. Já para as pessoas com deficiência (PDC), estão abertas nove vagas dentre elas, auxiliar de limpeza, assistente de vendas, office-boy, auxiliar de estoque dentre outros.

Conforme o Painel de Vagas do Sine, as demais vagas estão distribuídas nos outros 26 municípios que possuem unidades do Sine. Em Lucas do Rio Verde (335 Km da capital), são 332 oportunidades. Entre as vagas ofertadas estão: barman, balconista de açougue, garçom, eletricista de instalações industriais, empacotador a mão, mestre de obras, cozinheiro de restaurante, dentre outros.

No município de Barra do Garças (516 Km da capital) são 52 vagas nas áreas de cozinheiro geral, cabeleireiro, auxiliar de limpeza, operador de vendas (lojas), técnico em refrigeração (instalação).

Em Água Boa (738 Km da capital), são 33 vagas de trabalho nas funções de operador de guindaste móvel, recepcionista, soldador, motorista de caminhão, operador de máquinas agrícolas e borracheiro.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão-de-obra, o Sine realiza serviços de habilitação do seguro desemprego, emissão de carteira de trabalho e previdência social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.

Os interessados em fazerem parte do banco de dados, podem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento. Procure o posto mais próximo de sua residência. Em Cuiabá e Várzea Grande, as unidades do Sine funcionam de (segunda a sexta) das 8h às 18h.